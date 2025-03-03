老三兒子冰冰不久前迎來五十大壽，人生過半，我們老倆口仍健在，回憶起他的許多趣事，寫下來作為回憶。

他出生於文革中期，老百姓已對上層鬥爭興趣不大，不少人熱中生育下一代。當時我們家已有兩個男孩，政府號召節育，我也覺得負擔大，頭腦一熱，就去做了結紮手術。過了一段時間，下公社支援三夏，想不到老伴出了事，醫師說是流產了。我是結紮過的，怎麼可能呢？

過了幾個月，老伴又出現懷孕跡象，這下子才小心起來。當時報導，手術失敗的事例也是時有所聞。一直到老三快出世，我們都擔心孩子發育不健全，直到護士把孩子抱來，我們才一塊石頭落地。

這時老大已十三歲，老二九歲，所以老三一出世就受到全家的關愛。一九七四年暑假，他一歲時，我們全家回南方老家，一路老大抱著他，有時騎在他脖子上。可能不服水土，老三老拉肚子，瘦得屁股只有一層皮。我們找村裡的老中醫看看，開的藥方裡有一味灶芯土，就是農村柴灶裡挖下一塊土，我們感到很新奇。可是服藥後，腹瀉很快就止住，恢復食欲，小屁股慢慢又有肉了。

仿照以前教老大、老二認字的做法，我給老三自編課本，每課只有一句話，如：「外婆在蘇州」、「媽媽愛我」。早晨起來，要求他坐在門口樹下大聲念，他興致勃勃放開喉嚨喊，從頭喊到尾，讀完第一本再讀第二本。

當時家裡養了三隻雞，孩子們給雞都取了名字，抓花姑娘等昆蟲餵雞。老三五歲時，到我們一位老同事家玩，恰好一位當了小學老師的老學生來看她，我們的老三表演認字、背詩，對方很驚訝。老同事問能上學嗎？對方說可以，就這樣，老三一九七八年五歲時就上了小學。

文革貧下中農管學校，方法簡單，一個生詞抄十遍，沒抄完不能回家。半年後想辦法轉到隔壁的廠辦子校，學校比較正規。

他的小腦子也會察看問題。有一次回來問：「誰是我們家家長？」我當仁不讓地說：「當然是我了。」接著他表示，學校明天開家長會，要我去出席。他知道我不愛開會，設下陷阱讓我跳。

我六十四年買了台相機，給老三拍了不少幼年的鏡頭。我自製嬰兒車，用帳桿做圍欄，他五個月慢慢能扶住站起來，留下他和九歲的老二一張生動的照片（見圖）。

老三八六年進高中，八九年參加高考，總分五一七，高出一本錄取線。幾天後收到錄取通知書，考上了華中理工大學動力工程系，我們在家辦謝師宴，老伴一手做出十幾個菜。

他九三年畢業，分配到西安熱工研究所，三兄弟工作地點靠近，經常見面，避免了我那一代的分離局面。

熱工所對他很重視，曾派他到日本考察一個月。熱工所研究電站鍋爐，常要到全國各地解決鍋爐問題，人員常抱怨要鑽鍋爐吃灰塵，年輕人專業思想不穩定，九○年代形成出國風，他的一位好友去了加拿大 ，他也有了同樣的想法，我們當時也很支持，幫他加強英語學習。

與此同時，他和附近西安陸軍醫院工作的亞蘭談朋友，人生邁入了新階段。事情很順利，加拿大使館 批准他移民，我們幫他準備行裝，二○○○年十一月二十三日車站送別之時心酸。

恰好此時他大舅的一名學生在滑鐵盧辦廠，於是老三就以滑鐵盧為落腳點幹了十四年，他負責網上銷售和生產，積累了不少銷售經驗。二○一四年後在家自主經營，這也是加拿大的一種工作方式。

老三家先後養育三個孩子，他們夫妻認為雙方父母家都是三個孩子，他們也願如此，家裡人丁興旺。他們家曾三遷，初來時住連排屋，我們二○○一年到加拿大時住了近一年，感到前後花園、滿屋地毯，是國內廳級水平。二○○七年換了房子，後坡可滑雪。二○一二年又換到了現在的華屋，連地下室三層。

我們因老三在加創業，二○○七年來此定居，加東、加西、美東、美西、美中黃石公園 周邊遊了一遍。老年入住老人公寓，美滿安定，醫療有保障，每月有老人金保障生活，這是我們晚年的福氣。

我七十周歲時，他在西餐館請吃西餐開洋葷，金婚時在沃爾瑪訂購有我們倆照片的磁盤作紀念。去年為我們倆九十歲生日作賀，並印製十三張照片的年曆作紀念。平日凡逢他外出遠地，都邀我們同行，一路談談家常，看看風光，增加我們對北美的了解。他也每過幾周，就帶孫子來看望我們，幫助我們解決電腦、手機上的問題。他的生日時間我們也記得最清楚，成為我們常用的密碼。

他一家人都在加拿大，子女成長，女兒已讀大三。我們葉家在北美有了分支。