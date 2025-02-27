美國大約是在一八六○年出現了最早的橡膠製手擠吱吱玩具球，當時只是很簡單地在球上鑽孔，經擠壓使致空氣流過孔洞而發出吱吱聲響，之後更安上了金屬製的鳴笛裝置「哨子盤」，致使聲調更有特色。

這種玩具分貝極高，深受嬰兒與幼童們喜愛，在上世紀四○年代，因有大量成本低的塑膠鳴笛取代了金屬哨子，加上使用了塑膠替代橡膠而使其更加普及，更發現寵物 狗也特別對這種帶有吱吱聲的橡膠球樂此不疲追逐。再以後，各種型態的吱吱玩具充斥市場，而且歡迎度經久而不衰，給人玩的給狗玩的，五顏六色五花八門，不僅豐富了數代人的童年，其銷量需求更締造出龐大的經濟效益。

在美國最具代表性的吱吱玩具，包括了經典的叭咘喇叭、浮在澡盆裡的黃色小鴨、嗶嗶錘，以及拔光羽毛的長脖橡膠雞。造型禿裸、布滿雞皮疙瘩的橡膠雞尤其帶有一種奇特的惡趣味，是一款成人市場也通吃的、裝飾性強烈的玩具兼派對道具。

鴨叫、鳥鳴、車喇叭，還有兩個不同音階的叭咘聲，吱吱玩具的發展除了各種聲調的開發，便是將原理套用在生活中超 乎玩具以外的用品範圍。在我小時候，叭咘喇叭更是台灣賣冰販子路經巷弄時的「吆喝暗語」，全台各省通行，既是孩提記憶中的甜蜜噪音，也是讓家長荷包出血的魔音。後在美國結婚生子，每每聽自家孩子們玩「叭咘」，都會反射地憶起南台灣大熱天時吃過的各種美味冰品。

猶記童年時，在台灣還常見一種很流行的、帶有吱吱聲的嬰兒鞋，就是把空氣鳴笛的原理套用在了鞋跟內，剛學會走路的嬰兒穿上這樣的鞋子，走一步便發出一聲唧唧或吱吱，可愛極了。孩子聽了這種噪音，似乎還會表現得挺受鼓舞，甚至意識到，只要踏步走路就會聽到那聲音，於是走得更帶勁了。

吱吱玩具發展到與當代藝術沾了邊，則「純屬意外」。一九九二年，發生一起從香港 出發的貨輪其貨櫃箱意外落海的事故，載往美國途中的兩萬九千隻吱吱浴盆玩具，繼而從破裂的貨櫃中浮漂海上，黃色小鴨尤其占絕大多數，形成奇特景象，徐志摩「數大便是美」的美學理論在公海上實現，光憑想像就極其壯觀。乃至十年以後，這批漂浮物走入了「概念藝術」，部分玩具漂流到了一些國家的海灘上或海岸邊，與各色海洋垃圾送作堆，製造出了環保議題。

更有荷蘭裝置藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）於二○○七年推出「黃色小鴨」，將這常見的小玩具按比例放大，製作出約十八公尺高的合成塑膠雕塑浮於水上，首度在荷蘭亮相，並且陸續出現在全球各大洲城市，以當地製造的方式展出於江河湖岸或海港碼頭旁，視覺效果意外的可愛賞心而療癒。後來，此「巨鴨」還引發了跨國版權爭議。

吱吱玩具當然可以自己動手做。美國人對於手工藝品的敬重程度，能夠顯現在價格上頭，手藝好設計巧的家庭婦女沒事靠針線手工活兒掙錢補貼家用，曾經是「美國精神」之一，只是多了一個在手製布偶內塞入吱吱鳴笛部件的動作，成品立刻增添無比「聲」色，賣相翻倍。

在未盛行外包他國代工之前，美國自產的吱吱鳴笛部件已有龐大的市場需求，聲音也因應用途而多變。儘管在今日量產而普遍，但由於橡膠與塑膠製品經年累月易變質的特性，對於收藏此類玩具在保存與保養上始終是個挑戰。

和集郵票與錢幣的藏家們會關注藏品的增值潛能一樣，陳年吱吱玩具是美國骨董玩具收藏中的一個支派，有標準售價指南出版發行，供藏家們參考及買賣。早期仿製流行的卡通人物，或用作促銷的廣告贈品，這類主題能夠保存完整地留下、且還能玩出聲的，被視作罕見而搶手。關於這方面的高段藏家，甚至厲害到能透過鳴笛的設計款式、壓印的迷你字樣符號，以及所發出的聲音來「斷代」。