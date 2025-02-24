那是一九七五年一個溫馨的夏天，在台北外雙溪公園與女友初次出遊時，拍下一張合照（見圖）。在那年代，交女朋友都比較保守，往往都會先一群人或另外一對男女朋友一起出遊，免得尷尬，我們也不例外，這張照片便是一同出遊的同學照的。

照片中的我們，笑得有點尷尬，有點害羞，但更有發自內心的快樂。我們沒有坐得很靠近，有點距離，但心裡卻很想靠近她。

我與另外一對的男生是醫學院同班同學，女朋友是另外一對的女生護專同班同學，對方已經是戀人，他們也可以算是媒人吧。我們都在醫院工作，因此這種出遊是最正常不過的了。

其實，我「認識」她也快兩年了，但都是在醫院走廊上相遇，點頭打個招呼，或是白天在病房工作，為公事交談兩句，或是晚間病人有狀況，大家一起搶救病人而已，沒有特別的交集。可是時間久了，我開始注意到她，工作非常勤奮盡責，對病人有愛心，對家屬也有同情心，是非常好的工作夥伴。因此忽然心裡有一個念頭：她若是能成為我長期的工作夥伴，甚至是終身伴侶，那不是更好嗎？

當天回家後，寫了一首白話詩「再相遇的姑娘」表達感情，卻從來沒有給她看過，最近從舊日記本裡找出來與她分享：「城裡有一位姑娘 。她有一雙明亮的大眼睛，也有闊如藍天的胸懷。她在我的心土上無意地撒下了一顆種子，我也無意地把它埋上。她逕自走她的大路，我也匆匆趕我的小巷。我們偶爾在路口相會， 我向她點點頭，她報我一個微笑。她逕自走她的大路，我也匆匆趕我的小巷，種子仍被深深地埋上。忽然天邊灑下一陣甘霖，迎面吹來了一陣清風，快枯死的種子衝出了心土，侵蝕著我的心房。我們又在路口相會，我向她打了個親切的招呼，她報我以更親切的微笑。她放慢了腳步，我卻發現我正走在她的大路上。」

再看看照片，大家不禁相視一笑。