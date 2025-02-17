去漂亮國說漂亮英語(下)

值得一提的還有，被入選參加該項目的年輕人有許多是頭一次出國，一下飛機立刻得把在中國所學習累積的英語知識活用。他們出國的目的除了開眼界，也多半驗證在國內學習語言的口語流利程度，透過實際與美國本地人共事的經驗，得到非常直接的「沉浸式」文化體驗。

我尤其發現，W的發音掌握得特別好，更訝異聽聞這是她初次訪美。問她英語跟誰學的，她說她父親是大學英語教授，很小就開導學習我所崇尚的「自然發音」，後來也都有跟美籍母語教師做過正音。而且，據說她在大使館面試的時候，面試官只跟她交談了幾句就讓通過了。「我這趟出國，就好比師父把修練多年的徒弟放下山，讓他去江湖裡面闖闖看……。」我要W務必給她父親傳個話，誇讚他的教學確實出了高徒。

當特定鐘點時數忙完之後，這群臨時義工便自行解散，其他時間則可自由安排，有時遇到熱心的本地人，會邀請和招待到家裡吃個中飯或晚飯，也有人會指引舊金山灣區 有哪些好玩的地方，給他們帶來額外的體驗。

其實第一天與這兩女孩見面共事結束，看她們滑手機看地圖、摸索走去公車站的身影，曾動念想載一程，後仍決定不出手妨礙她倆「闖江湖」，改為送上從家裡翻出在美國本就不常流通、多需去銀行換取的「二元鈔」，我感覺這對用慣電子支付長大的中國九零後應該頗具意義。結果，臨時義工們最後來幫忙的那一天，兩人一同送上一張認真手寫的感謝卡給我，讓我好生感動。

由於義工經驗在美國的招聘體系中，被視作與正式聘請的工作經驗無異，對於以後畢業無論想進入美商或大公司，或者有意出國發展的中國學生來說，都是非常值得投入時間的投資 。因此，在和雙語華人 接觸時仍堅持不說中文，只想盡量練英語的義工也有不少。這點我非常理解，花錢費勁來這麼一趟，每分每秒過得跟實戰演練者大有人在。

其實最讓我驚豔的，是他們離開後，在我們這些固定義工班底之間留下的「口碑」，幾個月過去，仍有人念念不忘，偶爾提起。尤其有三位從未出過國的美國老人家，大概接觸了太多英語學得七七八八的華人移民，見到這群優秀的青年個個語言實力了得，顛覆了長期以來的刻板印象，真心誇讚他們的英語說得漂亮。顯然，在二十一世紀的今天學英語，僅在課堂上掌握語法詞彙筆試滿分仍舊不足，真正脫穎而出的，往往是那些能夠自如應對溝通挑戰者。

不禁期待，下一代的青年，會在全球化的浪潮中以何種方式留下自己的印記？語言技能應該就是其中的突破口之一。