大梅沙望向香港離島吉澳。

半世紀前的深圳只是一個小墟鎮，而現在已發展成一個國際大都市，市容設計由於地域廣闊，比香港 猶有過之。

幾十年前深圳周邊只是荒山原野，而現在高樓林立馬路縱橫，地鐵 四通八達，其建設環景觀感不輸香港地鐵。以前只有羅湖口岸才熱鬧一點，如今繁盛現象到處可見，用今天的時尚術語，確是「一張白紙才可描繪出最美的畫」，這點相信很多到深圳旅遊的人都會有此感覺。

而大梅沙卻是深圳市東南的一個海岸景點。這裡面向大鵬灣，背靠梅花尖山脈，視野開闊且海水清澈，加之海岸公園建設特色令人嘆為觀止。從海岸往南望去，香港離島吉澳歷歷在目，由於沒怎樣大肆改變，望眼大鵬灣景觀基本與幾十年前無異，與靠西港口鹽田大相徑庭。

鹽田在港商造陸建成巨輪碼頭後，海灣幾乎填海三分有一，與香港水域分界已大為靠近，鹽田西北面梧桐山荒野原林面積已大為減少。而大梅沙雖亦原野消失，但未至大舉填海，原本地貌還在，只不過是田野變作馬路及飯店高樓而已。如今到大小梅沙海岸交通實在方便，只需乘坐地鐵即可到達，而一切變化令人思緒萬千，數十年前之景像忽又歷歷在目、湧現眼前。

那是一九七五年五月，其時香港已實施抵壘政策，所以偷渡往港又徒添難度。以前只要踏入港界即算功成，可取得身分證，如今卻要進入市區才算數，否則在離島邊界被擒，則一律遣返 深圳。

當時我與友人從東莞出發，經清溪，跨過寶安龍崗平原後，從東南面碧嶺山脊切入，在三洲田水庫邊踏上梅花尖山脈東面山腰，就發現整個大鵬灣即盡收眼底。而整個大梅沙就在腳下，已抵達海邊最後一重山了，那種興奮感覺現在還記憶猶新。

經過一整天的休息及觀察，大梅沙實際就是一個小平原，從我們山下到海邊估算不到兩公里。平原中有一小村莊，它周邊都是田野旱地，而望港界離島吉澳目測估算不太遠，但地圖標記直線也有近五公里，正常來講這點距離，我們年輕時候都是有把握的。

五月下旬海水基本上回溫，由於自己在鹽田曾經失手，讓狼狗追及被擒，所以選擇靠東面大梅沙海岸下水。據我估計，駐紮在鹽田軍營之軍人即使晚上巡邏，也不會到大梅沙這邊，從這邊越界應該機會高些。

當天晚上十時半後，我與友人小心往海邊前進，而這一田野路段則要在村邊繞過，經過村旁時，我們都脫鞋而行，以免驚動村內家犬吠叫。越過村莊到海邊有一小土崗，清楚看到很多墓埤，明顯是附近村民百年之地。而再往下不遠就是公路，其實這段所謂國防公路，白天觀察也無多少車通過，晚上更是寂靜無聲。我們用最快速度跨過公路，直奔往海邊衝去，事情很簡單。如早一年從此下水，則肯定大功告成，而現在則還要上岸後看造化如何了。

估計下水之時已是晚上十一時多了，正值漲潮，海浪拍岸，也要費點力氣才能衝出海面，當離開岸邊百餘米才覺風平浪靜。海那面吉澳雖無燈光，但島嶼黑影清楚，只要游過這段海面，就可以登上香港這個離島。

大約完成三分之一時，突然背上劇痛，大驚小怪之下，發覺有些物體沾在背上，慌亂之際唯有加速向前，及用手反向將物體拋開。當時海面上這些浮游物體不少，游出一段距離方覺得消失，但黑暗中海面已不見友人蹤影，情急之下也不敢高聲呼喚，只能各自努力，向吉澳奮力游去。

事後才知海面浮游物體乃是海蜇的一種，俗稱百炸，又名火炸，沾在人體會發出毒素，怪不得背痛兩天才告消失。

海水漲定以後又開始退潮。下水之時，目標本是吉澳島之中段，但退潮水都往外海流去，以致到岸之時已是吉澳島東面盡頭。如是氣力不繼，則只能隨水往外漂去，或可登另外離島，當然後果或要重寫了。當攀上島上山脊小路之時，應該是半夜三時後了。島不算大，邊行邊看，走了約半小時就看到前面遠處有燈光，應是島上居民屋舍。本想天亮之前找島民求助，只要碰著願意幫忙之人即成事了，所謂「有錢能使鬼推磨」，當然付錢是在所難免。

正在思索之際，突然路旁竄出三名穿軍服之人，一下就被捉住手臂，當時嚇得不輕，細望之下都非我族類，後來才知是尼泊爾雇傭兵。雖然被擒，但彼等態度也算和善，他們手持對講機，即時通知總部，自己已知大事不好了。被帶到山下兵營之時，一切都已成定局，但又有何法可想呢？

清楚記得，當時那些軍人遞給我一大杯奶茶和一磅嘉頓方包，待到天亮才把我押送往吉澳警處，後輾轉往沙頭角及打鼓嶺差館，遣送回深圳卻又另有一番遭遇了。

想起千辛萬苦抵達吉澳這段失敗經歷，原因是自己思想簡單而不了解當時那裡的情況--根本吉澳這個孤島要進入市區難度太大矣。所以後來在鹽田西部下水，登陸香港邊界榕樹坳再行往鹿頸才能成事。而這次在錯誤的想法下到了一個錯誤的地方，徒勞無功，幾十年過去，當日情景仍常在腦海中浮現，耿耿於懷，想起真令人氣餒。