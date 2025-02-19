小時候家裡的房子原本是個花園洋房，有玫瑰花園和噴水池。一天家裡搬來幾台機器，就放在客廳，然後隔壁出租的房子也收回，擺上機器，從此家裡就時常有工作人員走動，爸爸的公司就此正式成立。

那是個鞋廠，分為鞋面和鞋底兩大部門，包裝部包含在鞋底部門。平常我是老闆千金，當工廠加班人員不足時，我會變成臨時員工，坐在包裝部裡幫忙包裝鞋子。

包裝部裡有個中年婦人負責管理，我們叫她「大老」，大老認真負責，把我們當做自己的孩子一樣疼愛。大家排坐在生產線上工作時，都會聊些自己的故事。原來她是一名寡婦，先生過世後，她獨力撫養三個孩子。在舊時代裡，四處都找不到工作，她只能靠幫人家縫補衣服維持家計，當時經常連孩子的學費都付不出來，最大的孩子因為這樣，小學畢業後就出去工作了。後來我的父親在這鄰區開設工廠，她來這裡工作，每個月有固定收入，才終於鬆了口氣，並且讓小孩繼續讀書。

許多員工都有類似的故事，對老闆抱著感激的心情。那個時代，勞資間的關係非常和諧，對待彼此，如同對待親朋好友。

台灣曾是個重男輕女的社會，家庭裡尤其重視兒子們的教育，工廠許多員工都是女性作業員，她們在工廠辛苦工作加班，把薪水全數交給父母，讓弟弟妹妹上學。

當時的工作時間是從早上八點開始，到下午五點下班，但大部分的員工還會持續加班到晚上七點，甚至十一點，工廠則會提供晚餐。

因為父母忙碌，我經常在工廠裡玩，幫女工擠青春痘，陪工人聊天，因此非常同情女工們的辛勞，她們在工廠忙碌一天，回家還得洗全家衣服並打掃，有時女工們因為過度勞累，會不免抱怨並流下眼淚。

我認為，今日台灣家庭的生活水平普遍提升，第一批功臣，實屬台灣社會當時的女工，或稱女性作業員。