我父親出生於廣東省新會縣，早年在香港 長大，是個典型說普通話帶粵語音的「老廣」。祖父在香港做個小生意，維持一個中產階級家庭。

父親在港時就讀香港達德學院，主修經濟學，就是這個經濟專業與我母親日後有了交集點。一九四九年九月，父親作為熱血青年，從香港坐火車北上北京，報效將要成立的新中國。十月一日，父親有幸登上天安門觀禮台，參加了中華人民共和國開國典禮。父親日後用在達德學院學習的背景，成為中國科學院的研究員。

二○二四年我造訪香港，在港朋友問我想去哪裡打卡，我提議去父親曾就讀的香港達德學院看一下。朋友一通調查後回話說，達德學院早已關閉，現已成為香港文化保留遺址，不過不對外開放，我說在外面看看也行啊。

沒想到幾天後峰迴路轉，朋友說他工作中結識了一位香港嶺南大學劉智鵬教授，他是專門研究香港文化歷史的學者，他認為達德學院的後人來訪舊址，是一件很有意義的事，他同意與達德學院遺址聯繫讓我參觀一下。就這樣，我們安排了訪問日期。

我去前，拜訪了在香港九十三歲的姑媽，告訴她我要去參觀達德學院。老人問了一句達德還在嗎？並記得當年有一棟「紅樓」做為女生宿舍。當年女生念大學是很前衛的事。

當天造訪達德學院時，了解到很多我所不知的事。達德學院當年由香港左派辦學，一九四九年遭港英當局以「利用學校以達政治活動之目的」為由關閉，當時把幾乎所有熱血青年學生都送到北京去建設新中國，家父就是其中一位。學院校址位於屯門，原是抗日名將蔡廷鍇的莊園，建於一九三五年。

現在看到的達德學院已年久失修，破爛不堪（見圖）。學院關閉後賣給了一座教堂，改名為「馬禮遜」大樓（Morrison），馬禮遜是香港有名的傳教士。因為此址是文化保留遺址，所以不能它用，又沒錢整理，因此擱置直今。不過那樓前兩棵比樓還高的松柏樹，以及主樓、禮堂、涼亭，特別是那紅樓女生宿舍都還在，仍屹立在亂草當中。

當我被告知當年的籃球場所在地點時，忽然想起父親曾提到當年他個頭較高，被人叫去打籃球，大概就是在這個籃球場吧。他告訴我，當時他拿球就跑，被人叫「帶球走」違例，他心生不爽，就一腳把球踢飛，又被人叫「踢球」 違例，從此以後他就不再打籃球了。沒想到，日後他的兒子卻變成一位籃球高手，曾成為北京師範大學校籃球隊的隊長。

達德學院參觀之行非常愉快，我對劉智鵬教授表示了感謝。隔天受邀與香港嶺南大學校長秦泗釗博士共進晚餐，秦校長是我們南加 州人，曾任南加州 清華大學校友會會長，我們在南加有交集，沒想到，我的香港引路達人劉智鵬教授也剛好是嶺南大學的副校長。我把我在達德學院參觀由劉教授引領的故事講給秦校長聽，我們都覺得有點不可思議。

我和秦校長兩個南加人在香港聚首，由我父親的香港歷史主線引出我香港同學朋友和劉智鵬教授，劉教授又是秦校長的副校長。相遇有時就是對的時間，對的地點之巧遇。