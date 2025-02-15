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青春的友伴

許怡靜
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作者當年與友人於陽明山花鐘前合照，左起為：鶴隨、麗娟、筆者、倩蓉。
作者當年與友人於陽明山花鐘前合照，左起為：鶴隨、麗娟、筆者、倩蓉。

一張老照片中，四個人站在陽明山的地標花鐘前，我們都穿戴端莊，有著如陽光般燦爛的笑容。這是多久之前的往事？

那時，我們剛從大學畢業，在中學任教，正值寒假的期間，正逢陽明山的杜鵑花季，我們也留下了許多人比花嬌的青春倩影。

回首前塵，大學四人同窗的情景，仍舊歷歷在目。我們曾經暑假一起參加救國團的東花縱走，從台東知本出發，沿途綿延的秀麗山脈，一片綠意，最後進入花蓮秀姑巒溪峽谷。也曾畢業前，一起完成溪阿縱走，從溪頭沿著鐵道抵達阿里山，在旭日初升時，留下高度曝光人人瞇眼的大合照。

我們也曾參加彼此的婚禮，心中滿滿的祝福。我們在家庭工作中忙碌著，都以為日子就是如此這般地平順走下去。

然而，多年前電話中得知倩蓉因病過世，太多的不捨。記得大學剛畢業時，倩蓉曾移民來美，信中說：「等你來，我們一起坐灰狗巴士橫越美國。」待我來美，倩蓉又因為結婚回台灣定居了。

我曾經在信上說：「在美國洗衣服沒有洗衣板，太不習慣了。」而倩蓉在台北的公車上巧遇另一位大學同學，她正要來紐約上州的康乃爾大學伴讀，倩蓉硬是請託她，帶了一塊洗衣板來新澤西給我。每一次在水流泡沫中，總是感受到倩蓉的一片赤誠心意。

重提往事，許多細節已不復記憶。有人問：「當年的相機是誰的呢？」我們都說：「一定是倩蓉的。因為，當年倩蓉的家庭環境最優渥。」在七○年代，倩蓉的衣服已經都是量身訂做的，她的母親也為她報名美姿訓練班，我們還傻傻問：「何謂美姿班？」她說：「首先，頭上頂著書本走直線。」拉開她的衣櫥，多的是同一款式卻不同顏色的舶來精品。

但是，倩蓉卻是個性情中人，大學暑假從台中回台北，可以把一群剛在火車上認識、家住高雄參加救國團活動的高中生邀請到家裡住幾天，理由是這些小朋友難得一趟出遠門，活動結束後，就多待幾天在台北走走逛逛啊！

我回台灣，她領著我到天母的士東市場，這家攤子喝四神湯，另家攤子吃豬血豬肺，這個攤子買袋切好的水果，那家買把空心菜……，一路行去，市場的魚攤肉販彷彿個個都是她的好友舊識。

人生的旅程彷彿是搭乘一列火車，有人長途同行，有人短暫停留。而青春的友伴，曾經在那麼天真爛漫的美好日子，互相聆聽徬徨騷動的心靈。然後各自奔赴自己的人生風景，及至青春歲月漸漸成為淡淡的夢痕和永遠的記憶。

紐約上州 阿里山 新澤西

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