去漂亮國說漂亮英語(上)

正值歐巴馬總統再任的最後一年，我每周去做義工的北加州 阿拉米達食物庫裡，忽然迎來一批年輕的臨時生力軍，讓整個暑假的糧食發放活動顯得熱鬧異常。他們的年齡大多在二十到二十五、六歲之間，許多來自中國一線城市大學或名校、或成績優異，以及英語口語特別流利，溝通閱讀無礙。

年輕人不遠千里，趁著寒假或暑假參加了為期一個月的項目，透過做義工來「體驗美國生活」兼累積「工作經驗」，在中國學生之間，據說已是很受歡迎的一種「刷履歷」，門檻比爭取出國進大公司實習要低很多，名額與選擇也較廣。因此，很多家境比較寬裕的大學生們，還未畢業時即爭相累積這種「出國學習」經驗。

食物庫的義工職責，除了在發放糧食前為各個攤位作準備，發放時需要疏導人潮，並按計算數量正確分發外，有很多時候得為領糧的華人 會員們翻譯，此外，有不少老人視力不佳，並因疾病而有特殊膳食需求，為他們閱讀包裝上的糖鹽成分，或找出有無過敏原，也是非常重要的一個任務。

我定期負責發放的烘培甜點攤位，是兩張六英尺寬的摺疊長桌，很受歡迎，但也常讓人路過之際萬分糾結。尤其是上了年紀的華人會員們，總嫌美國人的糕點做得太甜太油，看著誘人卻不敢拿回家吃，我有時會把標籤研究一遍後，隨口跟人提點哪種點心比較清淡可口，值得去嘗試。會員中誰有糖尿病，或對麥麩或雞蛋過敏，以及每次來採辦都傾向於取走哪類餅乾還是蛋糕，我都一清二楚。

食物庫主管臨時安插了兩名美女義工到我的攤子上，A來自福州，W來自杭州，兩人都是大一學生。我用中文跟她們稍作交代，發放糧食時則三人中英語齊發，A還跟我一樣通曉閩南語。

因為語言程度佳，兩女接觸其他英語為母語的對象，無論應對進退都遊刃有餘，無論是讀標籤、還是辨識盒包裝上的糕點名稱種類，繼而反映在正確幫助會員們的作業效率上，都很讓人印象深刻。

才從與她倆邊忙邊聊時得知，這個義工項目名額競爭激烈，需上美國駐中國大使館去面試，面試官皆為精通中英語的洋人官員，英語口語不行的，當場淘汰。該梯次總共只錄取了三十個名額發簽證，大概是「百裡挑一」的機率，其中有一半申請者分到加州地區；而有些去不成美國或英國的，就轉投其他類似項目，改去紐西蘭、澳洲 或加拿大等以英語為主要語言的國家。(上)