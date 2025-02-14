在巴塞隆納過情人節(上)

一年一度的情人節來臨，讓我不由想起了在西班牙巴塞隆納度過的一個不同尋常的情人節。二○一一年春暖花開的四月，我有機會訪問了巴塞隆納，那是一座充滿春意、充滿生機、充滿魅力、充滿感情的海濱城市。

抵達巴塞隆納之日，正值當地的情人節。當我漫步在最著名的蘭布拉斯大道上，猶如置身於鮮花的海洋，而且，不僅這條大道，在其他街道上，處處可見象徵愛情的紅玫瑰，這點，與其他城市的情人節並無不同。但是，此處的節日使人難以忘懷的是，除去鮮花之外，只見大街小巷，處處遍布書攤，每處書攤邊，都圍滿了選書和買書的人群（見圖），在為數不多的書店 裡， 也是人頭攢動。

原來巴塞隆納的情人節與一般的情人節不同，它被稱為聖喬治節（Saint George's Day）。聖喬治是古羅馬的一位騎士，在傳說中，他殺死了邪惡的龍，救下了公主，並向她獻上了一朵沾著龍的鮮血的紅玫瑰。聖喬治卒於公元三○三年四月二十三日，此後，人們就將這一天作為節日來紀念他。

在這裡必須一提的是，巴塞隆納位於加泰羅尼亞地區，而加泰羅尼亞和西班牙其他地區迥然不同，它有自己的語言、自己的旗幟、自己的文化與傳統。一九二三年，聖喬治節在男人饋贈女人玫瑰外增加了一項傳統：女人饋贈男人書籍。故而，這一天也被稱為玫瑰日與書籍日。

使四月二十三日更富有意義的是，本日也是文藝復興時期的兩位大師：英國莎士比亞與西班牙塞萬提斯的辭世之日。據估計，當天有超過六百萬枝玫瑰與價值超過兩千萬歐元的書籍售出。

將玫瑰與書籍相連，男人贈玫瑰，女人贈書籍，使情人節改變了單向饋贈的傳統，被賦予了嶄新的意義。玫瑰僅僅是一種愛慕的表示，而那精心選擇的書籍，可以蘊含多重深意。它可以是熾熱愛情的表達，可以是對對方人格的期盼，可以是對某種缺點的婉言指出，可以是某種隱喻，也可以是對今日的看法和對未來的展望。當姑娘在挑選書籍之時，會把自己想說的話寄語於書中，而小伙在閱讀書籍之時，也會竭盡腦汁揣摩自己的情人挑中此書的含義。雙方都會對這「書」禮格外重視。

玫瑰終會凋零，但好書留給人的思索與觸動會永存，它甚至會影響人一生的道路。飄著玫瑰芳香的書籍，化為浪漫的記憶，永存於情人心中，這是多美妙的一幕。這樣的禮物使情人節充滿了雋永、深刻與不同尋常的含義。

以前，我從未知道巴塞隆納有一個如此不同尋常的情人節，望著眼前熱情洋溢的買書與買花人群，我的心頭頓時湧起一股熱潮。我也是個讀書人，小時候，我可以捧住一本長篇小說，從早讀到晚，連吃飯都可以不顧。記得一九六六年文化大革命開始後，「封、資、修」的書全部被禁，我無書可讀，感到憂鬱、窒息、孤苦和無聊。

那時，我把家中翻遍，總算找到四冊一套的俄國 文豪托爾斯泰所著的「戰爭與和平」，我大喜過望，儘管以我當年的學識與水平，還很難理解這本名著，但我還是「不畏艱難」地把它讀了兩遍。至今，我仍記得托爾斯泰筆下的比爾、娜塔莎等令人難忘的人物形象，更記得全篇透過人物的命運與遭遇，折射出法俄戰爭的時代背景，展現了一幅波瀾壯闊的歷史畫卷。(上)