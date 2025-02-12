一張華山西峰的老照片，被我用作電腦桌面牆紙（見圖），因為它不僅帶給我「自古華山一條路」的無限迷人風景，還有浪漫溫馨，但更多的是告誡。

照片拍攝於一九九八年一月三十日下午，當時距離山門關閉僅剩半小時。身材魁梧的地陪說西峰這裡才是「寶蓮燈」沉香劈山救母的拍攝地，責怪我們把時間都浪費在東峰上，不該去爬「鷂子翻身」，那裡是需要簽訂生死狀才能爬的。我們解釋，或許是大雪蓋住路牌和警告牌了，我們啥都沒見到。

我匆匆跑去龍脊棧道上，望望兩邊的懸崖和身邊唯一的鐵鏈，心想「小意思啦，有什麼危險度呢」，就擺了個一馬平川的平衡動作，還故意傾斜了身體。喋喋不休的團友們見此，都會心一笑，欣然下山了。

每見此照片，我都恍如正身處其間。那時，我和李珍一邊登頂東峰，一邊交流著剛才在長空棧道貼壁而行，過萬丈深淵的驚險。忽然山頂傳來激烈的爭論聲，只見同團的十幾個銀行菁英在皚皚白雪中正吵得面紅耳赤。「鷂子翻身顧名思義，就是要把身體翻過來，背向下、身懸空，只能靠這兩條貼峭壁的鐵鏈，根本就不能夠支撐身體，腳尖所踩的是什麼地方也無法看到，太危險了。」「團支書」在行使職權勸阻幾個蠢蠢欲動的小伙子，一見我上來，大家像見了救星一般，說導遊和地陪都讚我的旅遊裝備是最齊全、最有經驗的，要我來評斷。

都說無限風光在險境，崖下獨特的風景、奇異的亭子，再配上悠悠然在獨享風光的大牛，怎不令人疑是仙境？「人事幹部」拉著新婚妻子的雙手，溫柔而堅定地說：「上次來此，我沒有下去，一直深感遺憾，現在我和你下去，將來也帶著我們的孩子去這人間仙境。」陽光和著積雪的折射，全映射在兩張紅潤、青春靚麗的臉，彷彿悠悠天地間只剩他倆。

太感人、太浪漫了，這般的信誓旦旦不但令大美人感動，連我們也被渲染了，就連他們腳下的積雪也被融化了。多說無益，時不待我，我們輕裝上陣，為了防滑他們連手套也摘除了。小夫妻先下，我下第三，熱血澎湃地下了幾步，見有後來者，一股大無畏的精神充斥著我義無反顧地下爬。我雙手牢牢地抓住鐵鏈，盡量用腳尖塞入小小的、積雪的石臼中來支撐身體；我面貼峭壁，然後大聲傳遞先行者的探索經驗來指導後來者。

「我已到鷂子翻身了，現在我是背完全朝下的，你們一定要抓緊鐵鏈，腳尖撐實石臼。我腳長，所以也用膝蓋頂住，一定要等身體完全平衡了再行下一步。」先行者在教授經驗。趁著和上面的人拉開了距離，我全身貼緊峭壁來體驗鷂子翻身的感覺，蒼茫天涯僅剩我眼前這一寸光景了。我側臉望向亭子，感覺人間仙境近在咫尺；角度不同，觀感就是不一樣。

冷風嗖嗖，雖然我戴了防滑運動手套，但手指已有僵硬感。這個姿勢，萬一……，我不敢想、也不容我去想。

我的後來者到鷂子翻身後深感害怕，於是後後來者們毫不猶豫地原路折返。我咬住牙關繼續小心翼翼地下爬，不敢迷戀風景了，更不敢向下看。幸虧大美人說她的手指僵硬，一定要回去了，我們三人才不得不停止這趟真真正正的生命探索之旅。

等我們上到峰頂，大家才舒了一口大氣，緊接著搓搓僵硬了的手，捂著怦怦跳的心，七嘴八舌地再講自己的刺激心情和看到的不一樣的風景。李珍怯怯地說他們雖然沒下去，但由於太緊張了，也沒人顧得上拍照，而且他們根本無法看到懸崖峭壁下的情況。

這張二十多年的照片，總是帶給我無窮的遐思：背景是西峰，腦海浮現的卻全是東峰的事；雖只一人，卻充滿了小夫妻的溫馨浪漫，還有銀行菁英們的朋友互助精神；必不可少的，是一大自然的鬼斧神工。

同時，照片也在告誡我：一，做事不要太衝動；二，不同角度的觀感不一樣：三，人在險境更應該鎮定，才能前行。