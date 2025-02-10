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軍委會任職令

王定華
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最近搬家清理舊物時，無意間看到了一些家父遺留的文件，其中的一件是國民政府軍事委員會的任職令（見圖），由當時的軍事委員長蔣中正簽署，任令家父為陸軍新編第三十三師九十七團的上校團長，時間是民國三十二年（一九四三）十一月。

這份距今已八十一年多的古老文件，讓我不禁想起了家父在世時，向我兄弟妹妹們談到他的滇西抗日戰爭事蹟。

一九四四年五月，中國遠征軍十六萬人，強渡雲南怒江，攀登高黎貢山，向侵入滇西的日軍展開猛烈反攻，松山、騰衝之敵，全部被殲，兩地先後收復。龍陵之敵，也被我軍重重包圍，敵人為了守住芒市，在該市北端咽喉要地紅崖山加強工事，憑險固守。紅崖山矗立於芒市東北，滇緬公路蜿蜒其下，戰略地位重要，為敵我所必爭。

同年秋天，我軍為保護滇緬公路，與日軍再度激戰於龍陵。為阻敵增援，由家父率領的九十七團奉命進攻日軍占領的紅崖山，日軍據岩築堡、設鹿砦、置刺鐵，妄圖死守。九十七團在盟國空軍支援下發起衝鋒，第一天傷亡官兵兩百七十人，次日繼續攻擊，四批突擊隊輪番猛攻，敵人仍死守不退，又犧牲了官兵兩百餘人。

九十七團因傷亡過重，奉命在既得陣地固守，另由第七十六師二二七團接替任務，繼續進攻，終於在十一月初全殲頑敵，收復了紅崖山要地。由此滇緬公路完全打通，大批軍用物資得以運扺昆明，對抗日戰爭的勝利，貢獻極大。

滇西戰役結束後，九十七團為緬懷陣亡將士，在紅崖山巔建立紀念塔一座。後因年久失修，風雨浸蝕，紀念塔倒塌於荒野漫草之中。

一九九○年，由雲南德宏自治州政協及潞西縣政協領導，各族人民集資，在芒市東郊牙讓山山麓，重建「陸軍第二軍新編第三十三師九十七團抗日陣亡將士紀念塔」一座，塔邊周圍遍植樹木花卉，綠蔭籠罩，芳草茵茵，形成一處既莊嚴又綺麗的景點。

家父終其一生，忠黨愛國，廉潔自律，一九四五年抗日戰爭勝利後，因戰功榮獲抗日勝利勳章、干城甲種一等勳章各一座。一九八二年自台灣來美國與兒孫團聚，二○三年病逝於加州洛杉磯，享年九十三歲。

加州 洛杉磯

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