我們住家附近有一間聖地牙哥 市立圖書館 的分館，走路只要六、七分鐘就可到達，我們喜出望外，除非有其他的事情，幾乎每天報到。主要是那裡安靜又凉爽，沙發上坐下來看書或報紙，的確是生活中的一大享受。我們夫妻都喜歡看書，這裡藏書雖不多，也夠我們消磨大半天。有一排書架都是大字體印刷版本，想是給眼力不好的老人置的。很多書本封面都標示曾經被選上紐約時報暢銷書排行榜，我們認為應該是好書，可以安心無懸念借來看。

我上網查詢聖地牙哥市立圖書館總館在市中心一帶，看照片建築物相當宏偉，我們還沒有機會去參觀。整個市有三十七間分館，分布在各社區，聖地牙哥市轄下有五十二個社區，像我們居住的社區叫Tierrasanta，其人口只約略超過三萬。不是每個社區都有分館，可能小社區需跟其他社區分享。

我們社區這間分館去年五月關閉整修，一直到九月才完工，這期間讓我們有點不習慣。後來我們到鄰區Mira Mesa的老人中心 打乒乓球，他們的圖書館就在附近，其規模比我們住區的分館還大。原來這區人口超過八萬，難怪圖書館也較大。我們進去參觀，發現圖書館卡片在每個分館都可通用，覺得很方便。

我自小就養成閱讀的習慣，讀小學時沒有圖書館，只能看報紙或小朋友的刊物。我父親訂了一份「中央日報」，有時他邊看邊念給我母親聽，有時候也由我念，樂在其中。

後來我考進初中，有一間小圖書館，我初次享用，書架上琳瑯滿目的書，讓我大開眼界。只是很多書本超出初中生的程度，有一次我翻看一本宋人小札之類的古書，剛好圖書管理員經過，見狀把書本搶過去，問我看得懂文言文嗎？又翻到一頁大聲念起來，還翻成白話文，有點自吹自擂賣弄的樣子，令我好久不能䆁懷。

初中圖書館也有些古代名著，像三國演義、水滸傳、西遊記等，都是厚厚幾百頁，我都借出來，看得我著迷不已，幾乎手不䆁卷。當時盛行租書店，我也經常光顧，書本種類不多，不外言情小說，還有武俠小說及偵探小說。現在只記得王藍的「藍與黑」及李費蒙（牛哥）的「賭國仇城」。武俠小說也看了不少，比較出名的有臥龍生及古龍。(上)