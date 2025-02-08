在翻閱旅遊相冊時，看到一組在西歐拍攝的照片，想起了二十多年前到世界上最小兩國旅遊的點滴回憶。

二○○○年，在義大利 首都羅馬火車站乘上四十六號（或六十四號）公共汽車抵達梵蒂岡 城國（Vaticano）。它位於羅馬城西北部，是國中之國，由全球天主教會的最高權力機構聖座統治，為天主教教宗 的駐地。

裡面有聖彼得大教堂、聖彼得廣場（見圖）、梵蒂岡博物館。教堂外觀宏偉壯觀，正中央巴洛克風格的聖體傘有六層高，是全球最大的銅鑄品。教堂的大穹頂如藝術珍品，多達了四十多個的彌撤祭台，有二十多種不同色彩的雲石大柱，雕塑、大型的馬賽克鑲嵌畫等金壁輝煌，一代大師米開朗基羅的名作「聖母抱子像」和青銅鑄成的主祭台堪稱鬼斧神工，是當代著名藝術大師的心血結晶。

梵蒂岡博物館也為世界最大博物館之一。一九八四年，梵蒂岡城內建築被聯合國科教文組織認定為世界文化遺產。

入境手續非常簡單，在聖彼得廣場前有一條白線，幾位近衛隊官兵守衛在兩側，這就是義大利和梵蒂岡的國境線。

進入這個天主教聖地，就感受到濃濃的宗教色彩，操著各種語言的信徒前來朝聖，遊客絡繹不絕。每當星期日，天主教徒都聚集在聖彼得廣場，中午十二點隨著教堂鐘聲響起，教宗在聖彼得教堂樓頂正中窗口出現，向教徒發表演說。可惜這次旅遊團的日程安排無緣見到教宗的風貌。

梵蒂岡沒有工農業和自然資源，財政收入主要靠旅遊、發行郵票、銀行的盈利，和向教宗贈送貢款以及教徒的捐贈等。

其國土面積僅零點四四平方公里，常駐居民為八百多人，大都是神職人員，包括教宗、神父、修女和一支教宗的志願禁衛隊，是全球最小的國家。

梵蒂岡是全球天主教的信仰中心，現任教宗方濟各是天主教的最高領袖。據該教會發表，遍布全球的天主教徒人數已增至十四億，在這個意義上，梵蒂岡可看作世界最大國才是。

我們告別了梵蒂岡後，登上旅遊大巴，沿著義大利的海岸線前往賭國摩納哥（Monaco）。它位於歐洲地中海之濱，全境三面由法國環繞，氣候溫暖，長年陽光普照，是典型的地中海氣候。其整個城市均依山而建，國土面積約兩百零八公頃，五分之一的面積是透過填海造地而來，有兩個泊滿遊艇的的海港，人口近四萬，是全球第二小的國家。

旅遊車緩緩沿著山路，到了頂部的蒙地卡羅賭場（Casino de Monte-Carlo），它是摩納哥最著名的景區，以豪華賭博聞名於世。漫步在摩納哥王宮廣場，四周陳列著路易十四年代所鑄的炮台，遠眺整個蒙卡羅海灣，有眾多造型別緻、風格各異的名流豪宅建築依山傍水而矗立，環繞著有摩納哥歌劇院、美術館，和建於海岸懸崖內側的水族館。

限於停留時間，我在賭場玩了半小時的角子機，贏了十歐元，正好買一大杯卡布奇諾。

該國的主要財政來源以博彩、旅遊和銀行業為主，由於實行了無個人所得稅的政策，吸引了數量可觀的富豪移民至此，成了避稅的天堂。其交通也很方便，在山頂有大量的公共巴士來回於法國具有蔚藍海岸的尼斯（Nice），單程約四十分鐘。

我們遊覽了世界兩個最小國：梵蒂岡和摩納哥，其麻雀雖小，但五臟俱全。在出境摩納哥前往尼斯途中，不禁感嘆，竟在一天內盡覽了二個國家，這個世界真小。