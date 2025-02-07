我心目中的模範生(上)

六人幫左起為玉琳、典樂、嘉為、學舜、松玉、大邱。

去年十一月二十七日打開手機，忽見一條訊息跳出：姚嘉為驟逝。怎麼可能？前年四月，我們在台北相聚時，她神采奕奕，無病無痛，一定是弄錯了，不可能是真的。緊接著文友證實，消息是真的，嘉為半年前身體急轉直下，已回休士頓 定居，兩周前感染肺炎入院治療，因病情好轉遂轉入康復中心復健，不料次日入睡後一覺未醒，在睡夢中走了。

近期幾位文友接連離世，心情本已沉重，忽又接到嘉為噩耗，實在無法接受。她才剛滿七十四歲，如今醫學發達，耄耋之人比比皆是，她還算年輕啊！

嘉為畢業於台大外文系，來美念書得雙碩士，曾任電腦工程師。她中英文造詣俱深，除了寫散文還翻譯詩歌，在文壇成名甚早。她文采斐然，為文清新自然、溫馨生動，得獎無數；曾任海外華文女作家協會會長，並執行主辦二○一八年的第十五屆雙年會。她於二○一六年接任副會長，力邀我當秘書長。我本是閒雲野鶴的個性，無心為協會服務，經她勸說，感她真誠，硬著頭皮接任。女作協的組織乃是由副會長執行辦理年會，並在年會上接任成為新會長，任期兩年。與她共事的期間，我們一起編書，一起籌畫年會，接觸非常頻繁。

執行團隊除了執行長，另設有正副祕書長，及財務、公關、網路三位理事。那一屆，除我與嘉為之外，陳玉琳任副秘書長，徐松玉任財務，簡學舜任公關，大邱負責網路。嘉為一上任便將我們六人組織了一個群，以便於聯絡。她心思縝密，做事負責認真。對事，她尊重大家的意見，從不專斷獨行，所以我們時常開線上會議，凡事都要取得共識後才能進行。

十五屆雙年會選擇在台北舉行，除了在台北四天三夜的座談與訪談外，大會在會後又安排了六天五夜的宜蘭花東旅遊。她為了減輕姐妹們參加年會的負擔，到處募款，找了僑委會招待歡迎晚宴，洪健全基金會招待惜別晚宴，又向台積電募了一筆款項，以補助大家的旅費。

嘉為做事力求完美，又處處為別人著想。我們協會每屆必出版一本會員文選，由執行長與正副秘書長三人組成編輯小組，負責編輯。本會會員眾多，每回出文選皆有上百位姐妹投稿，為了將文選控制在二十五萬字以內，不得不將投稿字數限制在兩千字左右。收到的文章若超出三、五百字，我們大多照單全收，但多位姐妹為文如江河直瀉，超過一兩千字的大有人在，我們只得委婉地請作者刪減。嘉為認為大家都是作家，每位會員的文章她都尊重。除了更正錯字外，若有任何需要修改之處，定要我們與作者溝通，徵求她們的同意後才能修改。

副秘玉琳原是中學的中文教師，看文章改錯字早已習以為常，不以為苦。我沒有編輯經驗，看文章抓錯字，頗覺吃力，才知編輯難為。現在之人為文，若非用中文打字即用語音，出現同音錯字、相似錯字、重字、掉字的機會都很大。回想自己也常犯同樣的錯誤，不禁對報章雜誌的編輯們肅然起敬。

二○一八的雙年會於十一月初舉行，以「走入校園」為宗旨，嘉為安排我們與師大及東華大學合作，在台北國家圖書館舉辦座談會，次日並走入師大與台大校園分別舉辦座談會。第三天則安排與會姐妹們在台北近郊觀光，之後大隊人馬移師花蓮，先到東華大學舉辦校園座談會，之後便展開花東及宜蘭之旅。

如此複雜的行程，安排起來極為費事。嘉為分派工作，囑我負責文選的最後整編，並負責與出版社聯絡，玉琳負責台北及花東的旅遊報名，及旅行社的聯絡溝通等，松玉收錢算帳，學舜訂購禮品及座談會所需的所有物品，大邱負責網路訊息更新，並製作開會議程與節目手冊。我們六人幫原本每月開會，到年會的前半年，嘉為幾乎三天兩頭就召開會議。

那幾年，嘉為夫婿傅教授受聘到台大當客座教授，春秋兩季他們便住在台灣，寒暑假才回休士頓。為了文集出版事宜及年會的聯絡事項，我於三月間就先回了趟台北，與嘉為會合商量年會細節，並一同去拜會出版社。

那時公關學舜已回台定居，適巧本會另外兩位姐妹楊美玲與任安蓀也回台度假，嘉為邀請大家，到青田七六午餐。從不知台北有這麼一家由百年日式老屋改成的餐廳，進入大門只見庭院深深、花木扶疏，室內裝潢典雅，令人油然升起懷舊之情。餐廳的餐點融合西式與日式料理，極其精緻美味。嘉為本著文人雅士之風，請客一定要找特色餐廳，她待客周到，竭盡地主之誼，務必讓我們盡興。

半年後，年會逼近，諸多事宜皆需預先安排，於是我早十天二度回台。接著玉琳也趕回來了，三人東奔西跑接洽事宜，如臨大敵般地緊張部署以迎接年會。台北年會，住宿於文教會館，報到的前一天，六人幫齊聚於會館，接收出版社運來的數百本女作家文選，及學舜採購的物品。

我們的先生們由嘉為夫婿傅教授帶領，全體出動幫忙搬運。學舜夫婿胡大使曾任中華民國 駐瑞典 大使，一派書生模樣，也捲起袖子來做粗活幹苦力。大家通力合作，將文集與禮品裝袋，以便分送每位與會之人。我們是鐵桿姐妹，先生們合作愉快也成了鐵哥兒們。那幾天，大家忙得人仰馬翻，備嘗辛苦。

嘉為氣質優雅，說話輕聲細語，待人溫柔體貼，做事心細如髮，處理事情為求好心切，常拿不定主意，幸虧玉琳膽識過人，時常在嘉為舉棋不定時，下出結論拍板定案，我則如釋重負。共事那兩年，嘉為勞心勞力，她告訴我，常因籌畫會務睡不著覺，我為了配合她，做起事來也如履薄冰，兢兢業業。年會結束後，我便腳底抹油溜之大吉，再也不敢為協會服務。(上)