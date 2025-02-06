一九六二年母親去世前，為我弟定下一門親事，對象是她黃山頭一位表妹（我的姨媽）的女兒，他們一九六四 年成婚。一九七四年文革期間，我和老伴帶三個男孩回老家青田探親，就去黃山頭看望姨媽、姨夫一家。那是七月底，天氣炎熱，弟弟抱著我們的老三，沿著山路攀登，我們覺得黃山頭的景色堪比廬山。

黃山頭是個不大的山村，姨媽家的房子在一塊平地上，門對遠山，視野開闊，「開軒面場圃，把酒話桑麻」，周圍鄰居都是親戚。我們青田有個風俗，親戚家來了客人，大家都要熱情接待，一時周圍各家一碗接一碗送來各種家鄉風味的點心，我們盛情難卻，肚子撐得圓又圓。

第二天我給姨媽、姨夫家拍全家福，他們的大女兒是我弟婦，家裡還有四男一女，都已到了幹活的年齡 ，於是匆匆忙忙，背心短褲，在門前合影，留下了一張七○年代老家山村農家的紀念照（見圖）。

臨行前，姨媽、姨夫又給我們送了許多農產品，我們拿不了，姨夫臨時找了一條扁擔，讓弟弟代我們挑著走。扁擔上刻著個「葉」字，正好對我的姓，我後來一直保存著，看見扁擔就想起往事。

全家福的後排是三個男孩，按個兒高低恰好老大、老二、老三。到了改革開放的年代，他們都努力拚搏，開創事業。我們青田人有出國謀生的傳統，老三祖榮到柬埔寨經商，二○一三年他邀請我弟去那裡遊覽，參觀了吳哥窟。祖榮事務繁忙，家鄉的一些事就請我弟幫忙處理，弟弟都是竭力把事情做好，不負所托。

家裡的下一輩也接過上輩的創業精神，而且步子邁得更大。祖榮的女婿遠出西班牙創業，因為我們青田人在西班牙有十餘萬之眾，在那裡從一戰時期起就創下根基，巴塞隆納奧運時，中國代表團的飲食就全部由我們青田華僑承包。

祖榮的女婿注意到西班牙本土華人 眾多，於是到西班牙的海外領地加那利群島發展。青年人的眼光看得很準，加那利群島離西班牙本島一千一百公里，離西非大陸僅一百公里，是西班牙的海外自治區，它由於風景優美和冬暖夏涼的亞熱帶氣候，成為了著名的旅遊勝地，每年到加那利群島的外國遊客達一千五百萬，占西班牙外國遊客總數的三分之一。同時，由於它處於大西洋海運線上的重要十字路口，是非洲、歐洲、美洲間來往船隻的重要燃料供應站。

他以中國大陸發達的外貿市場為依托，在加那利大展鴻圖，經營蒸蒸日上。他每隔一段時間要飛到馬德里處理相關業務，同時，他和中國義烏等地的廠家保持密切聯繫，使供貨源源不斷。他在加那利安了家，老人和孩子生活幸福。

二○一六年，我們的大孫子在深圳高中畢業，父母決定讓他到西班牙上大學。孫子自幼學習努力，成績優異，對自己要求嚴格，獨立生活能力強。他到馬德里後，家人委託在西班牙的青田親友關心照料這個新來的後生。

孫子進入西班牙的名牌大學，他有意和來自西語國家的同學住在一起，經過幾年的熏染，學得一口道地的西語，老師們都認為他是在西班牙長大的。同時，教授們都是用英語講課，孫子的英語也同時得到提高。

孫子利用假期在一些著名企業實習，他兢兢業業又虛心學習的工作態度和凸顯的創造能力，引起企業領導的注意，實習期間就邀請他畢業後來參加工作。孫子研究所畢業後，就順利地在一家世界五百強企業得到工作機會，每天都忙於分析處理世界各地的相關信息，和公司總部保持密切聯繫。

年終聖誕期間，公司給每位職工發一支伊比利 亞火腿過節。孫子知道，整根連蹄帶骨的生火腿是西班牙馳名於世的美食，但是他一個單身小年輕，實在對付不了這麼大的火腿，他想把火腿送給祖榮的女婿，感謝他的關心和幫助。想不到對方告訴他，由於業務上和多方面的人打交道，在此節日期間，各方面給他贈送的火腿有十來支，他也吃不了，還是要我們孫子自行解決。我們得知後，為他們的真情感動。

聽到這些，我們慶幸孫子在異國他鄉得到了這樣一位熱心親人的指點和關照，祝願他們在西班牙事業發展。