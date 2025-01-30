時值歲末，天寒地凍，蝸居在家，整理舊照片。一張我穿軍大衣的黑白老照片（見圖），讓我回憶起參加高考 ，一段塵封幾十年前的往事。

那是在恢復高考制度的一九七八年，我參加了高考。不久之後公布了分數：我以總分三百四十二點八分，取得了全區第一名的成績。而我當時填的第一志願，是湖南師範大學。

接下來我天天盼著郵遞員送來入學通知書。第一批通知書沒有，第二批通知書也沒有，就連第三批降低錄取分數線的「擴招」，還是沒有，難道是因為我家庭出身從工商業兼地主的黑五 類成分，剛被平反改正為小商而得不到承認？情急之下，我去長沙、邵陽兩地奔走申訴，請求還給我讀書的權利，都失望而歸。

看到不少僅有三百分的同學都接到了錄取通知書，儘管七八級大學生已經入校就讀了三個多月，我卻愈來愈想不通，仍然狂熱地執迷「我要讀書、我要讀書」，其餘皆可不論。最後，我被逼上梁山，決定上訪告狀。

一九七九年過完元旦，我懷揣著高考分數證明，來到長沙，走進省招生辦。值班的接待人員打著官腔說：「我很同情你，但招生已經結束，沒有了名額，沒有辦法。」我有備而來，拿出一張登刊湖南省文化局局長的兒子，高考三百二十一分被湖南師大錄取的「湖南日報」，義憤填膺地說：「我就要他這個名額。」值班人員無可奈何地攤開雙手說：「我實在幫不了你。」

看到我失魂落魄的樣子，忘年交老姚對我說：「乾脆，你上北京，到中央評理去。」到底是這位老江湖見多識廣，一語點醒夢中人。當看到我手頭拮据、欲言又止時，他接著說：「沒關係，我借給你二十塊錢。」「北京天冷，你穿上我這件軍大衣。」我接過衣服和錢，連聲道謝。

為了給自己壯膽，我來到「恰同學少年，風華正茂」的桔子洲頭，拍下了這張照片後，便直奔火車站，連夜爬上了前往北京的列車。

在匡噹匡噹的火車過道上，我單腿下跪，仿效高玉寶寫了一封「我要讀書」的信，寄給時任中組部部長、人稱當代「包青天」的胡耀邦。我在信中哭訴：「粉碎四人幫兩年多了，華主席為首的黨中央一再要求各級幹部實事求是，嚴守黨紀國法，而湖南某些幹部卻肆意踐踏黨的政策，利用職權營私舞弊，令人氣憤。我是一名打工者，既無有權有勢的裙帶關係，也沒有請客送禮的經濟力量，我只有一顆報效祖國的心。現在，我冒著嚴寒跋涉千里來到北京，渴望中央調查懲處那些玩弄權勢的人，伸張正義，以服民心。我強烈要求還我學習的權利！」

來到北京，茫茫人海，舉目無親，饑寒交迫，悲從中來。我頂著凜冽的寒風，來到高教部上訪。碰了「名額已滿，明年再考」的軟釘子後，萬念俱灰、饑腸轆轆來到「中國青年報」報社求助，遇到了群工部的老大姐程老師。她與我素昧平生，不是親人卻勝似親人，不但陪我去食堂吃飯和饋贈糧票，而且，關懷備至地對我說：「只要你反映的情況屬實，你上大學的事我管定了。」

接著，程老師馬上打電話給有關部門，擲地有聲地說：「若不徹底查清湖南這個問題，就將『我要讀書』的信公開發表。」一股暖流湧上心頭，我熱淚盈眶，一步三回頭地揮手再見。

大約三個多月後，我終於收到了入學通知書。程老師的「路見不平拔刀相助」，讓我實現了上大學的夢，徹底改變了我的命運，這張照片也成為了歷史的見證。