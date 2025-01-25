時光飛逝，歲月荏苒，日前翻看我的舊影集，目光久久停留在這張七十年前的老照片上（見圖）。這是我們家有史以來的第一張照片，拍照的原因是那年我姊姊考上了我們那個邊遠小縣城唯一的中學，等開學就要離開家去住校。

母親那年三十四歲，她雖然不識字，但很有主張見地勇於接納和嘗試新事物。她不顧父親的反對和不參與，果斷帶著三個孩子到縣城唯一的照相館，拍下了這張彌足珍貴的照片。照片雖因年代久遠，早年家中受潮發霉有所損壞，但依然能看出當時的概貌。

照片正中是母親抱著當時只有幾個月大的妹妹。細心者能看出母親的腳是「解放腳」，即幼年曾纏足，後來隨著戰亂逃難，生活所迫和時局變化，不再繼續每天把腳纏緊，硬塞進「三寸金蓮」尖頭小鞋，而是象徵性地鬆鬆纏一下，穿上寬鬆舒適的鞋子。久而久之，早年被扳倒壓在腳背下的四個腳趾得到放鬆，功能慢慢有所恢復，外形雖不比正常成人腳型，但也比「三寸金蓮」大出不少，走路幹活也方便很多。

照片中能看出我母親穿的是改良的中式大襟衣服，她沒有遵循當時已婚婦女要在腦後挽一個圓髻的習俗，依然梳著兩條長長的麻花辮。母親勤勞節儉，自己腳上穿的依然是傳統的自己縫製的土布襪子，可我姊腳上卻是買來的「花洋襪」，除了這雙花襪，當時全家人穿的衣服、鞋子、襪子，全都是母親一手裁剪縫製。

母親用她的聰慧，把一家人都照顧得體體面面。看看我姊的雙排扣列寧服和七分褲、花襪子，我則是男孩裝扮，和小平頭髮型相配的制服式套裝，小妹穿的是花衣服。照片中這些細節，能看出母親對時尚的追求接納，難怪這張現在看來平淡無奇的照片，當時也能被選中掛在那個邊遠小縣城室內的展示牆上。

母親對孩子們的成長起著至關重要的作用。我姊是當年考進縣中為數不多的幾個女孩子之一，她中學畢業又考進省城醫學院，成為一名醫生。

看照片中我的裝扮，估計那時母親是希望有個男孩，但在現實生活中，母親從來都沒有重男輕女的思想。她總是教育我們要自立自強，積極向上。

我初中畢業那年適逢「文化大革命」，所有學校停擺，我也按政策下鄉當知青，招工回城後當了一名小學教師。大學重新開課時，我被推薦去讀工農兵大學，當時周圍很多人認為已經有了正式工作，就不必再去讀書了，是母親鼓勵我抓住機會，不要放棄，我還年輕，知識比工資重要。是母親幫我下了決心，決定停薪留職去深造。

後來的事實證明，年輕時這關鍵的一步，改寫了我的整個人生。我大學畢業後留校任教，多年後又移民 北美，再讀學位，幾經磨難，終於找到了專業對口的工作和內心的平靜，成為自豪的納稅人。

母親已於二十年前仙逝，可她的音容笑貌依然留在我的心裡。我感恩母親的養育之恩和眼光格局，我感恩姊姊的榜樣引領，讓我一生不斷進取。面對這張七十年前的老照片，我思緒起伏，感慨萬千。