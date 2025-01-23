「種能洞」是閻錫山與部屬主要生活起居空間，仿山西窯洞式建物建造而成，圖為餐廳。

台北陽明山區有一處秘境，環境清幽，生態豐富，是內行人的私藏秘境，那便是坐落於半山腰的「閻錫山故居」。身處此地，不僅可俯視淡水河口與台北盆地的美景，搭配著豐富說明及告示解說，更能遙想當年歷史過往。

閻錫山一生從辛亥革命到國民政府遷台，幾乎經歷了所有中國近代重大歷史事件，並曾擔任國民政府遷台前的行政院長兼國防部 長，卸任後率部屬隱居在陽明山。

而在一九五一年建成的「閻錫山故居」，是一生戎馬的閻先生，因思念故鄉，且對於台灣濕熱多雨氣候的不適應，決定仿山西高原冬暖夏涼的窯洞，打造一棟石頭屋，並以其「向以種能觀察宇宙」，而將此建築命名為「種能洞」。屋內設有主臥室、客房、客廳、飯廳、廚房、浴室，還有木造的壁櫃與吊櫃、書櫃等，可謂麻雀雖小，五臟俱全。

而位於上方的紅磚屋，則是部屬們自行興建的建築物，主要用來哨兵瞭望，隱蔽的外觀具有防空功能，遇襲時能供長官躲藏。這棟建築的建造與保存，也反映出政治與國際情勢緊張的時代背景，以及閻錫山作為當時行政院長，即便退去官職，仍有強烈軍事防衛考量的證明。

園區很僻靜，幾乎沒有遊客，因此讓我們得以慢慢觀看影音簡介，了解教科書中不曾書寫的閻錫山生平、功績，並細細感受閻老在人生後期，是如何戮力地透過思考與著書，實踐他所信仰的儒學。

事實上，位於山西忻州的閻錫山故居（又稱閻家大院）是非常著名的觀光 景點，反之台北的故居知名度卻不高，除了部分陸客赴台旅遊會指名前往之外，知道閻錫山故居的人仍不算多。

曾經攻下半片江山的風雲人物，當變成一坏土之後，還有多少人記得？在中國歷史上曾經叱吒風雲的閻錫山，在台灣歷史裡沒有留下太多紀錄，在時移事易的今日，透過種能洞故居，得以逐步認識他的精采人生。