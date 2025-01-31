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媽媽的香水

梁蘭蓁

最近有一天我們三姊妹聚在一起，大姊說有聖誕禮物給我，我打開包裝紙竟然哭起來，大姊也是淚流不止。這個漂亮的香水瓶至少有七十年的歷史，那是我們小時候爸爸送給媽媽的禮物。媽媽是很樸素的人，她每天去郵局上班以前只在耳後沾香水、再擦口紅，就是她全部的化妝了，所以我們姊妹都和媽媽一樣，長大後都不會化妝打扮。

媽媽很珍惜這一瓶香水，她把這個香水盒子放在臥室的一個櫃子裡。我還清楚記得每次媽媽打開櫃子，我都會跟在她身邊看這漂亮的香水盒。有時媽媽也會讓我把它拿來把玩一下，盒子上是深黑色的背景，上面有一大束粉紅色的、黃色、紫色、淡藍色的漂亮小花，在各種深綠和淺綠色的葉子烘托下，用飄逸的白絲帶紮成一幅美麗的畫面（見圖）。

這瓶香水有非常淡的玫瑰花香，那就是我記得的媽媽的味道。媽媽過世以後，這瓶香水放在櫃子裡沒有人去動它。大姊說當年她來美國以前，去看住在老家的弟弟，就把它帶走，以纪念媽媽。經過這麼多年了，大姊從來沒有去用它。那天大姊叫我打開盒子，馬上有一股淡淡的玫瑰花香散出來，那是媽媽的味道，叫我的眼淚奪眶而出，像我們就在媽媽身邊。媽媽走了六十年，我居然再次聞到記憶中媽媽的味道，怎能不感動得流下淚來？

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