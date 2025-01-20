七四年我曾偷渡 失手，那天失敗後便輾轉押回公社。凡偷渡者押回，都須在公社管轄下義務勞動一段時間，美其名稱之為學習班，而剛巧學習班就在我們村之小學。自己失望已極，所以臨時起意脫逃，本來困在同下鄉之友房中，眼看是大禍臨頭，幸得村中會計看見，仗義執言，不讓那些民兵隨意砸鎖。而村民劉唐之妻隨口「八卦」，道我已出村往東岸方向遁去，所以才能化險為夷。

接著再敘述事情後續。當那些民兵往村外追截之後，門前開始靜了下來，而我躲在床下的泥地上心裡驚恐未消，還是不敢爬回床上。想起當時之狼狽模樣，現在還是心有餘悸。

由於心情緊張，神經過分崩緊，加上多天勞累，當門外喧嘩消失以後，自己伏在床下稍一放鬆，即時進入睡眠狀態。忽然間聽到有敲門聲音，睜眼一看屋內已漆黑一片，還聽到隔壁友人細聲叫喚之聲，立即從床下爬出走到門邊看情況如何。

因為我們下鄉各人都住在村東南邊上，生產隊建有相連的幾間房子，供我們廣州下鄉青年居住，所以與村民房子有點距離。當時友人問我有何打算，我想還是返回自己房子，肯定不會連累旁人才好。

當我進入自住房子後，說來簡單，因門鎖只是用粗鐵線做成一個圓圈相連，用鎖將兩個圓圈扣上，簡陋門逢空隙勉強可伸手進出。因追截我之民兵已把門鎖砸開，所以入內再伸手將鎖扣上就是了。

本意是晚間應無人再來騷擾，待到黎明前離開村子到博羅龍溪公社，也就是我細叔處，取點盤川再搭船回廣州再說。

話說我下鄉之地歸東莞，卻與惠陽縣相連，而數里之外的東江流域隔開對岸則屬博羅。細叔一家當年也從廣州疏散到博羅龍溪小平崗村，剛巧與我們公社遙遙相望，從本村生產隊連坐小船步行到他處，也兩小時路程而已。

原想是天未亮離村而去，哪知多天疲勞襲來，竟不知醒，待睜眼之時已是天亮。村民已在我們房子不遠處井邊取水，談話之聲清楚可聞，已無機會離開，因一出門則會被人發現，只要村民們報告給學習班那些民兵知道，光天白日自己則是插翅難逃矣。

迫於無奈唯有被困屋內，而被困之時，讓友人供給之食物使我刻骨銘記，雖無機會報答，亦永不忘記。

而這一天在屋內可說是惶恐已極，當門前稍有人聲或村民路過，誇張一點說，都會心驚肉跳、頭皮發麻。幸是總算一天平安度過，天黑之後心情稍為放鬆。

當晚睡覺再也不敢大意，再三自我提醒，黎明前必定要離開，否則後果難料。

(上)