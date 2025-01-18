六○年代初，因為丈夫在佛羅里達州 的彭薩科拉（Pensacola）找到工作，瑪莎和比爾帶著他們的兩個孩子離開家鄉阿拉巴馬，搬到了彭薩科拉。在相夫教子的同時，積極參與社區活動，擔任家長會、教會和社區花園俱樂部領導，還擔任主日學校教職。為了完成中斷的學業，瑪莎透過在別人家教鋼琴、縫紉來補充收入，於一九六八年以「優異成績」，從當時新成立的西佛羅里達大學第一批學生中畢業，獲得了教育學學士學位。

心花怒放的瑪莎立即就開始了她正式的教學生涯，與此同時繼續深造，最終又獲得了UWF（University of West Florida）的碩士學位，和FSU（Florida State University）的教育學博士學位。她從做課堂教師開始，繼而擔任課程協調員、彭薩科拉地區多所學校的小學校長、地區小學主管。

一九八五年。瑪莎在擔任麥克阿瑟小學的校長時，她申請並獲得了一百萬元的補助金，每個班級都配備了電腦和閉路電視、一個電視製作工作室，以及為教師提供的技術培訓和材料，得以幫助她的學校成為佛羅里達州僅有的五所模範技術學校之一。

不過，瑪莎並沒有因為新技術的光臨，而摒棄「舊」技術，她利用嫻熟的縫紉技巧，開辦了縫紉課，她認為縫紉不單是一門傳統技藝，還能開拓學生們的想像力和創造能力。為了保證計畫的連續性，她確保用當地商人提供的機器和指導來實施課後計畫。

瑪莎一九九九年從彭薩科拉學校系統退休 ，但她利用自己的教育經驗和知識，繼續為社區發光發熱。二○○二年，佩斯商會招募志願者為該地區建立公共圖書館 ，她積極響應參與，成為佩斯圖書館之友的主席，後來成為董事會成員。在二○○七年圖書館建成後的幾年裡，她設計和維護他們的網站，並一直擔任董事會成員，直到二○一八年。

瑪莎出生時患有脊柱側凸，導致脊柱逐漸退化，限制了她晚年的活動能力；她也是乳腺癌的長期倖存者。但這些並不妨礙她繼續樂觀地生活，享受大自然和音樂帶給她的快樂。

她有一兒一女和五個孫輩、七個曾孫，她是孫輩們最信賴的朋友，他們所有的喜怒哀樂都與她分享，期盼她睿智的分析和毫不猶豫的支持。她是整個家族的靈魂，是孩子們的定海神針。

我好羨慕她，不但享受到普通外婆的天倫之樂，又活出了女人的精采，不枉此生。

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