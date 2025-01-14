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體育加英語

葉元凱

不久前，我們咸陽中學六○年代老同事李善成的孩子李端由北京飛來，到養老院看望我們，帶來北京糕點，我們回憶起過往的歲月。

我們老兩口和他父親共同在那特殊的年代經風雨見世面。他父親六○年代初體育院校畢業，是當時楊綏校長引進的新生力量。他家當時和我們在同一排，都是一家一間宿辦合一房，我們每天來來去去經過他家門口， 和他父母很談得來。

這時學校裡一批同齡的孩子先後出生，前前後後近三十人，這些孩子從小學到高中成天在一起玩耍，他們互教互學，玩耍中增長了本領。有一次我們同孩子在校園裡漫步，到了爬高的器材處，老二敏捷地兩腿纏著竹竿幾下子爬到頂，我們大為驚訝。當然，孩子玩耍有時出格，如彈弓打路燈，有時把頭打破了。

文革時期，孩子沒有書讀，社會缺乏管理，有的孩子沾染打架、吸毒，有的進了少管所，但大部分是好的。打倒四人幫後，中央號召向科學進軍，一九七七年我家老二和李端這一批孩子升入初中，我為了引導他們，在開學前組織他們在教工食堂舉行知識性比賽，獎品是新華書店的招貼畫，對他們也是鼓勵。

那時一年兩度的春季、秋季運動會是學校大事，李端在初中階段運動成績就很突出，我記得他在跑道上飛奔，白色的運動鞋有節奏地飛騰又落下，特別耀眼，超出其他人一大截。大家都感到他有家傳，是個有希望的後生。初一時，學校來了一名教英語的王望民老師，住房和小李家近鄰，王老師喜歡鍛鍊，和小李成了搭檔，有時教他一些常用口語。那個年代英語是新鮮事物，小李很喜歡學，課上的內容他一學就會。有一次年級舉行記單詞比賽，看誰四十五分鐘內默寫的單詞最多，小李拿了一等獎，他學英語的積極性更高了。

七九年秋，他們這一級升入八十一屆高中一班，學校把水平稍好的學生集中在該班，大家就叫它快班，以便因才施教，為學校提高升學率，其他七、八個班就叫普通班，只求不鬧事即可。當時大學、中學都採取這樣的措施， 因為文革禍害，流行讀書無用論，課堂上很少有人聽講，學生大部分文化底子很差。

老師的孩子也集中在一班，我們幾個老師跟校長說，教師沒有什麼特權，就是會教書，希望能把自己的孩子培養好。校長也希望我們把一班教好，給一班的師資配備很強，都是歷年畢業班的把關老師。我們教學都是盡心盡力，代課老師會幾乎就是家長會。畢業時高考成績也很好，李端考入西安體育學院，繼承父親的專業。

真是很巧，小李體院的英語老師是他初中王老師的同班同學，所以他的英語學習熱情又有了延續，除了課堂下功夫，星期天他經常去西安碑林的英語角學習英語口語，那裡老外非常多，進一步提高了他的聽力和口語能力。班上同學經常嘲笑他，開玩笑問他上的是體育學院還是外語學院，畢業時他是年級的英語優等生。

一九八六年大學畢業後，組織把他分配到航天部的職工大學任體育老師，工作之餘他仍堅持英語學習。在航天第一研究院舉辦的出國人員選拔英語考試中，他報名時因體育院校畢業，專業不對口，有了麻煩，後來他同宿舍的朋友因父病不能參加考試，才把他補上。結果他考了第二名，囊中之錐，終於露出鋒芒。

體育老師英語成績考到第二名，此事引起轟動，不久領導重新安排他的工作，從職大的體育老師調往情報信息室任翻譯，並進行了一年半脫產英語培訓，業務能力有很大提高。            

一九九四年，上級安排他去美國明尼蘇達州學習一年，又到澳洲半年。一九九八年他轉到中國足球協會，主要負責對外交流，參與大型國際足球賽事和涉外球員轉會以及球迷產品的開發工作。他經常領隊到到國外參賽或訓練，足跡遍及歐亞美非，故英語口語越發熟練。英語學習伴隨了他的一生，他的大學同學都很羨慕他，說「體育+英語」讓他趕上了改革開放的大好年代。

李端透過各種國際體育會議或帶隊在國外進行比賽和訓練，結識各國體育界人士，促進中國和國際體育界的交流。他和英國著名的足球運動員貝克漢多次見面，成為好友。二○○七年在義大利的AC米蘭訓練基地再次見面，還合影留念（見圖）。談話時他英語脫口而出，英語多於漢語。我九十三歲了，只怕忘記，隨時用手機記錄要點，他隨口說：「It's a good habit（這是好習慣）。」

我為善成培養出這麼優秀的兒子感到高興。

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