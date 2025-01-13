我初退休 的那幾年，沒有了教學等的束縛，就真如出籠之鳥，很少留在家裡，回台訪友成為主要活動之一。但自從疫情 開始後，又轉成深居簡出，尤其想到要經過一些麻煩手續，坐飛機長途旅行，回台竟成了畏途，加之老友相繼謝世，就更缺少了動力。

近日得知年輕畫友，也是僅存的畫友，在台北的畫展大獲成功，不免為之雀躍。其實她不僅畫好，人美，而且善體人意，因此人緣也極好，所以成功不是偶然的。思念之餘，不禁翻出老照片，重溫一下往事。

我們這種在中國文化薰陶下，畫畫的人對梅花是情有獨鍾的。而美國是沒有梅花文化的，甚至只知有李不知有梅。起碼是四十多年前了，老弟不知從何處找到一株紅梅，我後來就從他家分了梅樹苗來，現在冬天也算有梅可看，但我心目中嚮往的白梅，仍是遍尋無跡。

大約是十年前，那次我和老伴回台，適值冬季梅花盛開，我的這位年輕美女畫友，就約出我從高中一直到大學的同窗老友，一起到大溪去賞梅，可說真乃深得我心。

那天微雨，我們先去青年活動中心參觀，那裡設備完善，園林風景也佳。其後並去了附近的溪口台眺望點，但見對面山巒和山下小河都隱約在煙雨迷濛中，充滿詩意。據說那是先總統蔣公覺得從此眺望，景色似他家鄉溪口鎮，因而命名。對他明知回鄉無望，藉此聊慰鄉思的淒涼心境，早年或許不知，但現在自己年事已長，是很能設身處地的有所體會感知了。

或許因雨，大溪梅園中並無他人，我們盡得世外清雅之境，園裡的梅花，老幹虯枝，極有畫中的古拙之趣，雖沒雪，清純的帶雨白花，自有一種冷冽清氛，一償我久思白梅的宿願。

園中老總統當年的行館，已改為展覽館。我們參觀時，老友突然面帶詭笑地跑來說，老總統寫了我的名字，我想怎麼會有這種事，於是他把我帶到展示在玻璃櫃裡的這副對聯前：「千秋氣節久弥著；萬古精神又日新。」果然「久弥（彌）」兩字真出現在聯中（見圖），我平日手寫名字，彌也是寫作弥，如此巧合發現，實屬難得，乃成此行意外的亮點。

如今老友已去，留下許多帶不走的前塵往事，只能令人徒增不堪回首的悵然懷想。

幸喜年輕女畫友，畫藝精進，風華尚茂，她當年駕車，細心照顧我們出遊的倩影，流連心頭，加以時通音訊，尚可聊慰海天遙念之情。