整理舊相簿，找到幾張一九七三年大一時爬觀音山、攻硬漢嶺的黑白照片（見圖），剎那間，大學的點點滴滴，再度在我的腦海裡一一浮現。黑白的照片卻喚醒了彩色的回憶，原來，一直蘊藏在心底深處，那些與大學同學一起揮灑青春、笑傲山林的美好記憶，未曾消逝過。

在我們這張全班合照的相片中，背後那個刻著「硬漢嶺」的牌樓，兩面各有一副石刻對聯，一面寫「走路要找難路走，挑擔要揀重擔挑」，另一面則是「為學硬漢而來，為作硬漢而去」之對聯，硬漢嶺因此對聯而名聞台北。

硬漢嶺是觀音山的最高處，當我們攻上硬漢嶺時，居高臨下，遠眺淡水河口、關渡平原與台北盆地，豁然開闊的視野，讓人頗有「登泰山而小天下」的心境。

我考大學那年共有十萬考生報名，結果只錄取兩萬多人，當年要考上大學並不太容易。每個人的內心深處都有一座偉大的山峰，對於當時躊躇滿志的我們而言，能夠站在觀音山頂峰的硬漢嶺，我們彷彿攀上了人生的高峰。

大學時大家一起讀財稅系，畢業後雖然沒有按照既定的劇本演出，但每位同學都充分發揮了硬漢精神，在金融、政府、貿易、房產、電腦、甚至武術等不同的領域各領風騷，開創出屬於自己的一片天空。尤其在金融這個老本行，同學們更是大放異彩，除了多位同學在國稅局 以及銀行界身居高位之外，其中有一位同學甚至當上了台新金控的總經理。

同學，這個䥴刻在生命裡的名字，是沒有血緣的親情，每次的同學會都有一種家人重聚的喜悦。我們這一屆的感情特別融洽，凝聚力也特別強，大學畢業後，除了最近的新冠疫情 中斷了三年之外，我們每年都舉辦同學會，這個紀錄不但書寫了財稅系永恆的故事，更創造了系友會輝煌的歷史。

走過戀戀風塵，才發現四年的大學生活，雖然是青澀懵懂的歲月，卻是人生最純真、最快樂的一段時光。大學是人生黃金時代，大學時代這份真摯純潔的同窗情誼，永遠是我們心中一抹最亮麗、最耀眼的彩虹。