年輕時曾經熱中於跳舞，如今的我，已經多年不跳了。

最初學跳舞，是在上個世紀七〇年代末期，參加車間一位女同事婚禮的時候。當時，錄音機還是稀罕物，她家裡擺有一台，四喇叭雙聲道的，悠揚地放著阿波羅樂神之音一類的曲子。大夥或坐或立，剝花生，嗑瓜子，嘗著酒心巧克力，品著中國紅葡萄酒。外面艷陽高照，室內反倒拉著窗簾，點著蠟燭，搞得頗有那麼一點中西合璧的味道。

忽然，女同事提議：「咱們跳舞吧，我有不少舞曲盒帶呢。」那時剛開始流行交際舞，可是大家都不會啊。女同事自告奮勇：「我來教，我來教。」教了一會，估計自己對此也是略知皮毛，眾人手忙腳亂一番，依然不得要領。新郎官見狀連連搖頭：「不行不行，摔跤一樣，還是得請老師過來。」於是轉身去了隔壁，沒過一會，進來一位白髮老翁，女同事說這是杜老師，美國留學多年，很早就會跳舞。

杜老師點了點頭，淡然一笑，先是講了一些交際舞的基本要領，接著又說華爾茲、布魯斯是怎麼回事，隨後帶著女同事隨著音樂做起示範。老翁舞姿優雅，儘管年事已高，依舊行動自如身板筆直，而且，舉手投足之間似乎帶有一種軍人氣質。

在其回屋之際，女同事悄悄告訴我們，老翁曾是戰犯，後被政府特赦，現在政協，原來如此。後來，當我和一位鄰居老人聊起以上這段經歷時，對方說到：「哦？四幾年的時候，他是我們天津的市長啊。」

跳舞是容易上癮的，從那以後，自己除了不時在家練習基本步伐以外，就是四處打聽消息，一旦得知哪兒有舞會，絕對風雨無阻。

記得第一次登場，是去北師大學生會組織的舞會。本來心裡挺忐忑的，怕在大庭廣眾之下露怯，誰料，我的擔心有些多餘了，同去的一位朋友竟然搶盡風頭，吸引了全場注意力。中等身材的他，身穿國防綠上衣，足蹬一雙明顯不太合腳的皮鞋，特大，就跟電影裡的卓別林似的。

開始，此君沒有約上舞伴，索性一人獨舞，某些肢體動作完全出於自創。結果，身後漸漸跟上一串模仿者跳起「接龍」，成了場內一道獨特的風景，哪裡還會有人留意到我。散場以後，我主動問起我的表現，朋友的評價是不怎麼轉圈，圓舞曲圓舞曲，得轉起來啊。

有了開頭，往後膽子就大了，有時多人同去，有時一人獨行，正經去過不少地方，比如：和平門飯店舞會、人民大會堂舞會、市政府舞會、煤礦文工團舞會、中央戲劇學院舞會……等等。這裡說說印象較深的農展館舞會和光電研究所舞會。

農展館舞會是我參加過的唯一一次通宵舞會，也不知道是哪個單位辦的。舞會晚上八點開始，早晨六點結束；前半場樂隊伴奏，後半場播放音帶，各路男女在這兒可是過足了癮。

夜半時分，來了幾個冶金部大院子弟，他們剛由另外一個場子過來，甩掉軍大衣就跳起一種節奏感很強的舞，動作還滿瀟灑，過去從未見過，真把我們給震了。問道：「什麼舞啊，這是？」答曰：「水兵舞。」遺憾的是，本人一直沒有學會。

光電研究所是比較有名的，稱其為藏龍臥虎之地一點也不過分。那天的舞會在二樓一間大會議室舉辦，過程就不細說了，只想說說他們放的曲子，幾乎都是精品，也不是哪兒找的磁帶。有一首我特別喜歡，當時問了好幾個人，誰都說不上名字，只有一人含含糊糊地推測：「是不是『在滿洲裡的原野上』？」多年以後，憑著記憶中的曲調，我在網上終於查到它的名字，是前蘇聯的「哥薩克巡邏兵」，也是世界名曲。

最後，還想說說集體舞。一九八四年的時候，我已到了機關，那一年的「十一」，除了閱兵，晚上在天安門 廣場還要進行集體舞表演，當時，市裡分配名額下來，我與其他三位同事有幸代表單位參加。原先我的理解：所謂集體舞，就是大家手拉手圍成一個圓圈跳舞。電影「青春萬歲」裡面，任冶湘和蔡國慶跳的不就是這種舞嗎？

可當自己開始練習，這才發覺不是那麼簡單。好像有四、五支曲子，「高山青」啦、「金梭和銀梭」啦，相對應地就有四、五段舞蹈，其中的朝鮮族舞蹈「道拉吉」，我老跳不好，總是覺得有些動作是女生做的，自己有點敷衍。結果，市裡合練時，還被團市委的頭頭點過：「那個大個子，還得好好練練。」於是，回來開始發奮練習。

到了當天晚上，廣場上的樂曲一響，我們就開始了，充分演繹著整套集體舞，就像歌中唱的：「拉起手唱起歌跳起舞來」，直到晚會結束。

其實，回過頭來想想，這麼多年過去，自己的舞技沒有多大長進，尤其是交際舞。不過，青春真好。