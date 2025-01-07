我們年輕時候，曾後悔錯過了大時代，當不了像保爾·亞察金那樣的英雄；後來文化革命的大時代來了，我們卻當上了「逍遙派」。

當然，大時代突然降臨的時候，我們還是想過當英雄的，但很快就發現自己根本當不成英雄，因為骨子裡無論如何也擠不出革命的那種衝動。

我所說的我們，就是班上幾個談得攏、經常玩在一起的同學；這群同學當中，有一位姓梅的同學，他家擁有一個派頭不小的大院，我們當「逍遙派」那兩年中，這大院給我們留下了很多記憶。

那年代沒有電腦，更沒有手機聊天，玩撲克牌已經是我們打發時間的最好方式了。我們特別喜歡到梅姓同學家玩撲克，那是因為他家寬敞，而且那深巷裡的大院，還遠離外面大時代的喧囂。

梅家世代經商，除了紡織，還涉及其他行業。廣州市西關地帶從來是商賈住地，梅家大院座落在靜中帶旺的長壽西路鴻昌大街，這想必是梅老太爺當年費盡心思選擇的風水寶地。

梅同學告訴我們，大宅是一九一一 年間建成的，到了他們已經歷了好幾代人了。一九四九年後，經過工商業改造、公私合營等折騰，梅家已經家道中落，能走的都走了，只剩下梅同學三宅人家偏安一隅，居住在大院的三幢屋子裡。

走進梅家大院，首先是門官廳，這是入大門的第一棟建築物，內有轎廳、祖先牌位供奉廳及幾間工人房。

從門房拱門進入，便是一個占地偌大的花園，內有涼亭、四棵大樹和不少各種各樣的植物；入園處還有水井、井台和一個金魚池。麻石鋪成的通道通往各宅，各宅內有天井、青雲巷、雕花屏風，盡顯廣東百年前大戶人的風範。

文化大革命風暴到來，像梅宅這樣的大戶人家，自然是首當其衝的鬥爭目標，經過紅衛兵的幾次抄家，材物損失殆盡，幸好建築物未受破壞。

不覺間兩年過去，「逍遙派」或什麼派的日子也到了頭，我們各散東西，到官家最需要的地方，接受「再教育」去了。

當我們再聚梅家大院，那已經是七、八年以後的事。梅同學的加拿大移民 申請已獲得了批准，臨別前大家在梅家照了一張照片，也總算是好聚好散吧。

沸沸騰騰的文化大革命雖然早被歷史抛棄，但留給梅家大院的仍然是滿地狼藉。文革期間，街道革命委員會是個可以在坊間為所欲為的衙門，梅家大院被他們瓜分，建倉庫、服務站，甚至拉鐵條的工場，把大院弄得面目全非。

梅同學一家人赴加拿大後，另外的兩宅人家亦各奔前程，大院的使用權實際上已經易主。

幾天前梅同學回國旅遊後返加拿大，我與他通了視頻；我問起他家的大院，他說族人曾多次與政府交涉，希望能尊重歷史遺跡，還梅家大院本來面貌，讓占用單位搬出，但一直如石沉大海；雖然屋前掛上了「歷史建築」的牌子，但今天還有多少人會尊重歷史，恐怕連掛牌子的人也心中沒數。

我們言談間，回憶起文革當年「逍遙派」那荒唐歲月，不禁唏噓。所幸歷盡滄桑人健在，異鄉插柳柳成蔭，即使梅家大院風光不再，但梅氏族人已在異鄉開枝散葉，再建美好家園。