母親是四川重慶人，父親是揚州人。常聽說四川出美女，母親有一雙漂亮的大眼睛，白皙的皮膚，端莊秀麗，父親溫文儒雅，他們是一對璧人。不過這都是聽說和從父母年輕時相片得到的印象，因爲我自六個多月大，就和父母分離。

抗戰時，父母同時在重慶的中國銀行工作，因此相識，締結良緣。勝利後，父親從商，隨輪船公司來到了台灣，我誕生於寶島。因為時局的變遷，父母帶著兩歲的姊姊回到大陸處理財產，本打算再到台灣，暫時將我留在忠厚的奶媽家，然而局勢瞬息變化，鐵幕阻隔了海峽兩岸的家人。

不幸中的大幸，父親從香港 轉信到台灣找到他的表叔，請他照顧在貧窮奶媽家的我。有情有義的表叔、表嬸，義無反顧地立刻將我從奶媽家接到程府，過繼我為孫女，待我如己出，從此我在慈愛的「祖父母」撫育下幸福地成長。然而他們在我十八歲和二十歲時相繼去世，婚後娘家在虛無縹緲中。

一九八八年，終於第一次到揚州，見到飽經滄桑在政治鬥爭中存活的父母，老去的容顏，不再俊秀美麗。雖然當時的娘家是生疏的，但親情依舊。娘家的貧困和台北祖父母家有天壤之別，眼見住在沒有浴室廁所百年老屋的父母，令我心痛。當他們得知我像溫室中的花朵般被「祖父母」呵護、扶養長大，甚為欣慰，父親說我是「因禍得福」。父母在我回美第二年後相繼去世，我再度失去了父母，娘家不復存在。

如梭的光陰，我轉瞬間走進了銀髮族，幸運在暮年還可以到天府之國與母親的娘家人相會。今年和同學朋友參加長江遊輪，最後一站是重慶，這是我嚮往已久母親的娘家，抗戰時的陪都，有多少悲壯的歷史在這裡寫下，也有母親娘家的手足親情流淌於此。

母親姓「單」，是家中的長女，下有弟妹八人。解放後當父親失去了財產，也失去了工作，又有牢獄之災，文革時被下放勞改，母親一人做會計工作以微薄的工資養家，入不敷出。母親的娘家並沒有因此畫清界線，多年來重慶的弟妹們每個月一人拿出一元錢接濟遠嫁揚州的母親，因此父母一家四口才能度過難關。單家在一家有難時，八方支援，從單家人的團結和手足之情，可見到人間的溫暖，姊姊總念念不忘患難中相助的姨媽、舅舅們的恩情。

這次在重慶首次和單家相聚，親身感受到母親娘家人的深情厚意。晚宴上有九十六歲高齡的姨父，坐輪椅的姨媽，還有從貴州和成都僕僕風塵而來的其他長輩，姊姊和姊夫、兩個外甥女也從揚州遠道而來。

他們告訴我，母親時常思念留在台灣的我，當年的嬰兒，現在已是坐七望八的老婦人，他們在我身上看到了母親的身影，紛紛說我長得很像母親。單家此刻殷切的關懷勾起了我的傷感，絲絲的悲傷在心中縈繞，百感交集。同時感動年邁及殘障的娘家親人們不辭辛勞來參加晚宴，只為一見襁褓之中就離開母親的我。

單家此次也邀請了住在重慶，及此次從外地來重慶旅遊的二十多位程家親人晚餐。程氏家族親人是我祖父家族的後代，也是我的「娘家人」，他們因為得知我這次要到重慶，相約從中國各地到重慶與我聚會旅遊。「單」家說「程」家是我的恩人，一定要謝謝「程」家。

單家有個現代化建築的會館，內有古畫瓷器，布置典雅。單家二十多位在會館內以隆重的宴席、佳餚美酒，歡迎我和所有程家親戚，兩家四十多人歡聚一堂。我衷心感激單家對我的熱情關愛，感恩失而復得的兩個「娘家」給予我的溫暖。