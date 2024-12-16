書房的架子上，整整齊齊地放著七、八十張CD，歷經數次搬遷，都捨不得淘汰，因為每一張都是我愛聽的國語歌。

從我有記憶以來，就喜歡聽國語歌曲。六○年代，國語歌曲特別風行，大街小巷收音機、電視不停地在播放，聲音傳到十里外，耳濡目染，許多歌曲都能朗朗上口，哼上幾句。

那時，父親對姊姊和我管教很嚴，不准我們聽國語流行歌曲，他最常督促我們的話：「這些歌都是靡靡之音，不是情就是愛，不健康，影響學習。」愈是不准就愈想聽，隔壁鄰居家的收音機一打開，就是我們最輕鬆愉快的時光了。

有趣的是父親退休 之後，把當年的「靡靡之音」，按照年代整理收集起來，一聽再聽，並且大力推薦，猛讚歌詞優雅、旋律優美。「爸，當年你不是說這些歌都是靡靡之音嗎？」爸抿著嘴角笑一笑說：「你們都長大了，現在不用上學讀書考試了啊！」原來父親也是很喜歡聽國語歌曲，但是為了不影響我們的學習，他犠牲了自己的愛好。

一九六○年初期，台視群星會開播，廣受歡迎，成為家家戶戶必看的電視節目。「群星在天空閃亮……」許多歌星更是如數家珍地被歌迷追捧。那時候，眷村裡出了幾位名歌星，譬如鄧麗君、吳靜嫺、姚蘇蓉等，家喻戶曉，都是群星會常常出現的歌星。我這個從眷村長大的孩子，特別喜歡聽她們的歌聲，覺得是那麼親切，那麼熟悉。

就在這個國語流行歌曲熾熱的時期，爸爸從台南美軍俱樂部買到一台舊留聲機，使用磁帶轉盤式錄音。在當時電話尚未普及的情況下，這台機器是非常少見的稀奇果，左鄰右舍一傳十，十傳百，吸引了許多街坊鄰居來家裡圍觀。小孩子目瞪口呆地望著機器，驚訝聽著自己剛剛說的話，被一句一句重複播放出來，簡直太不可思議了！

話講多了，不如唱歌；於是大夥起鬨，要平常會唱歌的人一展歌喉。因為機器有些老舊，錄的聲音常常走調，結果一播放出來，引得眾人哈哈大笑。不久，我們家成了村子裡流行歌曲排行榜的實況現場，周末假日更是車水馬龍 ，熱鬧非凡。爸爸見到這種情況，也不好掃興，姊姊和我更是開心，聽了、學了不少的國語流行歌曲。

一九七○初，我進大學念書，剛開始與女友交往，由於拙口笨舌，不知如何表達對女友的愛慕，於是想到用唱歌的方式向她表達；在遊山玩水、月下散步的時候，常常以歌聲替代聊天。婚後問妻子，當年約會時我哼國語歌曲的感覺怎麼樣？她不假思考地說：「挺喜歡的，明明知道是流行歌曲，但聽到心裡甜蜜蜜的，很窩心。我永遠記得你唱的那首歌，愛上你永遠不後悔……。」沒想到，國語歌曲還有這麼大的用處，替我贏得佳人歸。

伴隨著國語歌曲的風行，科技的進步，人們也從聽收音機播放的歌曲，進入聽唱片的日子。那年代買一台唱機是大事，是奢侈品，一張唱片都覺得貴得捨不得買，小孩子們要積好幾個月的零用錢，才能買一張唱片，當寶貝一樣地收藏起來。不久，卡式錄音帶開始流行，錄音機隨身攜帶，使用方便，國語歌曲更加普及。出國留學前，我特地去西門町賣音樂錄音帶的攤販，錄製了兩捲錄音帶，裡面全是我喜愛的國語歌曲，百聽不厭。這些歌曲陪伴我度過留學的生涯，安慰我思念的情懷，每當夜深人靜的時候，聆聽那熟悉的旋律，細細咀嚼那優美的歌詞，不知不覺已進入夢鄉，神遊故國家園。

我愛國語歌曲，因為它裡面的一字一句，是那麼的熟悉，它曾經陪我走過那年輕的歲月，留下那無法抹滅的足跡。