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穿泳衣挨轟「擦邊」…中國泳將劉湘：難道要穿羽絨？

不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？

那年換工種

王曉革

這張照片是四十年前拍的（見圖）。那時，我剛剛換了工種，由銑工調到磨工，儘管還是同一車間，兩個班組只隔著一條通道，但是俗話說得好：隔行如隔山。那天，我帶著一絲不捨和無奈，最後拍了拍那台朝夕相處的靠模銑，接著來到陌生的外圓磨跟前。忘了是哪位同事正好帶著相機，得以瞬間記錄下來這樣一幕，這也是我多年的工廠生涯裡，與機床唯一的一張合影。

回想當年，從學徒開始，將近八年時光，我和靠模銑一起並肩戰鬥。說起來，它是一種比較特殊的銑床，簡單說就是利用靠桿貼著模具進行銑削，模具什麼樣活兒出來就什麼樣。還有就是，它基本上全靠手動，沒點力氣那是搖不動搖把的，雖然原始一點，但是生產卻少不了它。後來，車間逐漸轉為生產其他產品，靠模銑不再派得上用場。

自從換了崗位，我就開始陷入一種難以名狀的失落感。面對著眼前高速旋轉的砂輪，總是提不起精神，就像談一場不成功的戀愛一樣，感覺不對。每逢鬱悶之時，我總是欠身望望對面已經封存起來的靠模銑，那裡存有太多的美好記憶。

「逃離」是加拿大女作家愛麗絲門羅寫的短篇小說，講述女主人公卡拉人生中的兩次逃離，她試圖改變一下自己，逃離當時的生活狀態。而我，也在幾年之後離開了外圓磨，離開了工廠。當然，與卡拉有所不同的是，我是男性，但是我們的心意應該是相通的。不過，捫心自問：我這樣算是逃離嗎？

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