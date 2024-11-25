我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多會員自評若出現3理由之一 不宜再續

阻擋龐培歐入閣 小唐納川普掌「新人事話語權」

時光荏苒紫蘇湯

一米陽光

風掠走我的帽子，雨迷糊我的眼睛，風雨中長跑訓練三個小時，渾身濕透回到家，去後院撩下一把紫蘇嫩尖，到廚房切上薑片，把它們一起放進不鏽鋼茶壺裡，茶壺注水放到爐子上，中火煮。等洗換妥當，辛辣的紫蘇薑片湯已就緒，倒入茶杯，啜飲幾口，身子開始發熱，一杯盡飲，微汗，雨中侵體之寒氣盡數被逼出體外。

感恩去年來不及收割的那一棵紫蘇，它借助上一年霜凍後的秋風，把成熟的種子撒播在周邊的空地上；經過了冬雪的呵護、春雨的滋潤，種子們冒出土壤，在盛夏肆意瘋長，蓊蓊鬱鬱填滿了一米見方的空地，豐滿了後院，也富足了種植人的內心。

常見的紫蘇有綠葉白花和紫葉紫花兩個品種，前者又被稱作「白蘇」，古時又稱其為「荏」。描述時光漸漸流逝的成語「時光荏苒」裡的「荏」就是指白蘇，後泛指紫蘇，「苒」意思是茂盛，再繁茂的紫蘇也要遵循時光荏苒，一歲一枯榮。

我後院的紫蘇品種介於兩者之間（見圖），花、梗和葉子的背面均為深紫色，但葉子的正面卻是暈染了綠色的淡紫色。它們皺摺葉片是柔弱的，只要風起，一定搖曳。它們的方稜莖桿是堅韌的，風吹雨打，仍然堅守挺拔，即便伏地，也從不被折斷。它們的細小花蕾聚集成塔狀，約好了一層層開放，又一層層凋零。

蘇花凋落之時才是它們最美的時刻，紫瑩瑩的碎花覆蓋了泥土，熙熙攘攘中縈繞著浪漫和希望。紫蘇籽孕育在層層的花塔中，接受過酷暑的炙烤後，它們從生澀變成熟，再經歷幾輪秋霜，才能層現一絲甘甜之味。「結子最甘香，要待秋霜實」，這是宋代詩人章甫在「紫蘇」裡對紫蘇籽的描寫。

紫蘇和院中其他芳香類植物：羅勒葉、艾草、薄荷、魚腥草、迷迭香、薰衣草一樣，揉碎它們的葉、花、莖或籽，都會散發出辨識度極強的氣味；這種氣味不如怡人的果香花香受眾人喜歡，往往是有人迷戀之，也有人躲之不及。

紫蘇屬於藥食兩用的野草，農村廣袤的土壤裡，沒有人刻意種植，卻往往能找到它們。中藥學認為紫蘇全株有散寒解表、理氣寬中之功效，主要要來治療風寒感冒、胸腹脹滿。我外婆在世的時候，每年都去野外收割紫葉紫蘇，曬乾了保存備用，村中有人受寒、腸胃不適，外婆會煮紫蘇湯，若是大人喝就加上薑片，給小孩子喝則添一勺紅糖。我們兄妹小時候都沒有少喝這味紫蘇薑湯茶，為了紅糖的甜而被迫接納了茶湯裡的辛辣味。

在我江南的老家，紫蘇除了藥用，人們還會用曬乾的紫蘇做防蟲驅蟲用。老家多雨季，每逢七月初七，家中的棉被衣物都搬到戶外暴曬，曬乾了，重新裝箱入櫃，在箱櫃裡放入蟑螂丸或曬乾的紫蘇葉防蟲蛀。我爺爺是村裡的風水先生，他有些珍貴的古書籍也會拿出來曬，書放在兩個大竹匾裡，竹匾擱在兩張長木凳上，我就倚著竹匾翻這些泛黃的舊書，拿出書頁間陳舊的蘇葉再夾上新曬乾的蘇葉。

歷史有記載，很多地區的人們都會食用紫蘇的嫩葉、花、桿以及籽，認為它們具有獨特的去腥、增鮮和提味的作用。在漢晉時代，稱紫蘇屬「荏」類植物，紫蘇曾被賦予一個文雅的稱號「桂荏」， 指紫蘇能像調味料「桂」那樣給食物帶來獨特的香味。明代李時珍曾記載：「紫蘇嫩時有葉，和蔬茹之，或鹽及梅鹵作菹食甚香，夏月作熟湯飲之。」

然而，我老家沒有人食用紫蘇葉，鄉人也避免用紫色蘇葉餵家畜，認為食用紫蘇過量家畜會食物中毒。如今，我發現我在北美的後院，松鼠、兔子和狸花貓這些小動物都不喜靠近紫蘇地，以至於挨著紫蘇旁邊種的綠葉蔬菜也免於牠們的糟蹋。

我初次吃紫蘇，是離開家鄉多年之後，從一份 「紫蘇雜魚湯」開始。當年，我和家人定居上海徐家匯，時常在周末去小區的湘菜館吃飯。 我們圍著戶外的一張小木桌而坐，桌子中間放著一個簡單的酒精爐，酒精爐上放一個不鏽鋼的小燉鍋，咕嘟咕嘟燉著一鍋奶白色的雜魚湯，除了蔥、薑、蒜，還有黑漆漆的乾紫蘇葉作調料，湯裡再加上黃瓜和芹菜做配菜。一道「紫蘇雜魚湯」，再加上米飯，我們一家三口的一頓周末午餐就完美解決了。

以後，也陸續在不同的餐館裡吃到了涼拌紫蘇豆腐、紫蘇醬爆田螺、紫蘇葉蒸大閘蟹、紫蘇炒青口這些以紫蘇做配料的菜餚。

定居北美後，鄰居、同事、朋友往往都是不同民族文化背景，飲食習慣也自然不盡相同。我曾在一戶韓國朋友的家庭聚餐中，吃到了綠葉紫蘇包年糕，了解到韓國人不僅用新鮮的紫蘇葉子包裹飯糰、烤肉和刺身食用，也用紫蘇作為泡菜的配料來增味提香。我在日本同學家裡，看到她用紫蘇做刺身的擺盤，也有幸吃到了延邊朋友做的紫蘇牛肉醬，還有湖南朋友做的紫蘇桃子薑和紫蘇梅子醬。

我每次吃到紫蘇為食材的美味，總是淺嘗而止，還避免嘗試紫蘇籽為食材的美味，這一切都源於我對家鄉一位中醫的懼怕。

家鄉的這位中醫，醫術高明，經過他望聞問切，大多能對症下藥，藥到病除；可是，他不看病的時候，脾氣暴躁，不僅和家人吵架，和鄰里關係也不好，鄉人們除了看病找他，平時都避開他，忌憚他。因為他的家人在受到他無理斥罵和怒打後，會找鄉人們尋求幫助；有人出面幫他們一家講和了，過不了多久，他會在某天喝多了酒，去調解的人家裡鬧事。

鄉人傳這位中醫從小天資聰穎，自從他在中藥世家當學徒時，偷吃了廚房裡新做的一整盤蘇籽餅而落下暴躁的脾性，鄉人們議他因為食用紫蘇籽過量而患上「紫蘇腦」毛病。以後鄉人們凡遇到脾氣暴躁之人，也稱其患有「紫蘇腦」病症。

時光荏苒，人們不再需要用乾的紫蘇葉子放進衣櫃、夾入書本防蟲蛀，於我而言，紫蘇更多是成了觀賞性的園藝植物，唯獨每次受寒了或者腸胃不舒服的時候，還是喜歡喝一杯溫暖的辛辣紫蘇薑湯。

日本

上一則

台東師兼多職 牽孩子不走歪

下一則

櫻花盛開的地方

延伸閱讀

陸人在台看中醫大開眼界 網見「顆粒狀中藥」笑稱新奇

陸人在台看中醫大開眼界 網見「顆粒狀中藥」笑稱新奇
當場給老闆作針灸

當場給老闆作針灸
中醫藥針灸健康日 法拉盛辦義診

中醫藥針灸健康日 法拉盛辦義診
運動後膝蓋疼 除了針灸…中醫建議這樣做輔助緩解

運動後膝蓋疼 除了針灸…中醫建議這樣做輔助緩解

熱門新聞

紹興蘭亭中的流觴曲水。（圖／侯吉諒攝影）

蘭亭喝酒寫字

2024-11-18 01:02
成大校長黃煌煇因水利技術的貢獻獲頒亞洲知識管理學院榮譽院士及大禹獎。（本報系資料照片）

小樓昨夜又東風（上）

2024-11-20 01:02
董陽孜個人照。（圖／自在工作室提供 汪德範／攝影）

台書法家董陽孜登大都會博物館 台灣護照印章也出自她手

2024-11-14 01:55
圖/123RF

一場面試，一段故事

2024-11-19 01:02

梅菜扣肉和蝦仁炒蛋

2024-11-19 01:00
西貢現今的街景，人們以摩托車為主要交通工具。（圖/123RF）

離開西貢

2024-11-22 01:02

超人氣

更多 >
風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響
吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質

吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質
范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳
401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了
台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」