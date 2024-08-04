最初來美的時日點滴(下)

編譯工作有兩點需要適應：一是速度，這一點其實和包水餃的要求是差不多的。出報紙等稿排版，等不及你慢工出細活，兩台電傳機（telex machine）霹里啪啦地不斷送出美聯社、合眾社、路透社等大媒體當天的英文新聞稿件，那位坐長條桌首位的編譯組長則守在機器旁邊看稿，每當他覺得某篇稿有出稿價值，就隨手一撕，然後送到其中一位編譯桌上。我得趕緊動手翻，不抓緊時間的話，還沒翻完另一篇就又擺我桌上了。

那位組長一點面子不給，他應該是覺得你既然坐在這兒，就得把活兒幹好，沒什麼適應期。組長不僅面無笑容，且一臉嚴厲，使你覺得不能犯錯，否則他那一臉冷漠的表情讓你感覺無地自容。

一開始的幾天在手忙腳亂之中過去，感到自己需要使出渾身手段對付。好在之後也就基本適應了，但總感到那位組長對我這大陸來的新手有一絲歧視 ，也許是心理作用，這是後話。

第二點需要適應的是繁體字。在大陸生活了幾十年，常用的是簡體字，一下需要用繁體字寫稿，需要適應。好在簡繁之間常有內在關係，加之以前讀老書也基本認識繁體，會讀只是一般不寫。強迫自己用繁體，適應個幾天也就基本行了，個別繁體字想不出來，就換幾個字，意思對就行了，要的是速度，沒時間多斟酌。

這之間一度還和編譯組長在翻譯方面發生過小爭論。有一次，正好輪到我翻一篇關於中國熊貓的新聞，大概內容已經忘了，記得應該是有關中國熊貓送美國參展。我按慣例將英文的Panda翻為「熊貓」，不料稿子交給組長後，他說翻錯了，「熊貓」應翻成「貓熊」，還振振有詞地說了一大篇理由，毫無依據，令我極為不服。

編譯的上班時間很合適，與我上學沒有衝突。那段時間我清晨三點起床，帶著早點去坐地鐵，下了地鐵站 ，還要步行七、八分鐘才到報社。印象中那是一個挺荒涼的區域，凌晨時分當然更加如此，我步行時需不時環顧四周，一旦有些啥跡象，盡量撒腿就跑。

四點要開始工作，要趕時間，五點左右就要排版出報了。早上這一小時是最忙的，完了之後還會要我再翻一些時間性不那麼強的稿子備用，出不出版那要看編譯組長決定，反正要有事給我幹。再之後就是一篇長的文稿，要求我讀完後將其編譯為一篇一千兩百字的文章，日後作為長文充填，寫完後交卷走人。如此日復一日，做熟了也還是好對付，關鍵是要快。

我也曾在中國城附近打雜工，搬運建築材料，或為裝修的房間塗漆，也曾在華埠 名人印斗如博士辦的學校為新移民教授英文，這都是才來美國後先後做過的事。直至後來與妻合手在紐約西十四街盤下一家攝影器材小店，我又在學校找到助教職位，除了學費全免，還有些許供溫飽的收入，我們又搬入哥大宿舍居住，生活才逐步安定下來。

年輕時，在中國恰逢文革，「上山下鄉」去山西插隊落戶，後又去到西雙版納建設兵團修水庫。來美後，聽到有人戲稱「洋插隊」，以上就是我「洋插隊」的點滴。一晃近四十年，真是彈指之間。(下)