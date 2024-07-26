走出不幸的女人 (上)

武庚淑（化名）是中美建交後較早來美國求學的，據說學的是電腦專業，她先在政府某部門工作幾年，後辭職自己創業，做電腦生意。我們是透過看護她的女兒白皙認識的，那時是一九九九年，我們先後到她家去過幾次，彼此就更熟悉了，我們就叫她小武，經常來往。

小武今年已七十歲了，在她的生涯中發生過幾件較大的不幸事件，這些事件中有的與事業有關，有的與婚姻有關，有的與生死有關。

據她說，她的電腦生意風風火火，往國外發貨都是租用飛機，到後來買了一架專機送貨。俗語說：「樹大招風，家富引賊。」夥計看她賺那麼多錢都紅眼了，就暗地裡算計她。一個女人再怎麼能幹，沒有一個和自己完全一心的人做幫手，家裡有「賊」也難以察覺。

就這樣，今天貨被「偷」一點，明天貨被「藏」一點，小武的萬貫家產逐漸被掏空。最不可思議的是，連飛機也被夥計賣掉了，什麼時候賣的？賣哪了？賣了多少錢？小武都被蒙在鼓裡，最後是貨沒了，錢沒了，夥計也不翼而飛。小武告沒地方告，哭沒地方哭，只有認栽、認騙……。從此以後，偌大的公司變成了小門市部；原來浩浩蕩蕩、人來人往、車水馬龍、十分顯赫的公司，變得難以想像的蕭條 。

這一打擊，使一個三十多歲、水靈靈、春風得意的上海姑娘，瘦了一圈，炯炯的兩隻眼睛，也變得無精打采，只有她和另一個夥計來維持慘淡經營。這都是我們認識之後她講述的。

再說小武的婚姻，可能是生意繁忙，也可能是生意做得大、有錢，眼高了，或兩者都有吧，她一直單身，過了四十歲的她，要找適宜郎君成了難題。店裡有個夥計大她幾歲，說結過婚現在已經離了，一來二去，兩人就在一起了。高齡四十五歲的小武，生下女兒白皙，孩子一切正常，用「多高興」 來形容小武心裡的「喜」 ，是遠遠不夠的。

有了所謂愛情的結晶，小武提出兩人正式結婚時，那個夥計竟說他沒離婚，不能和小武結婚。儘管她有受騙之感，不過她心裡並不太「恨」他 ，因為自己有了寄託，有了希望之光。

隨著女兒白皙一天天長大，小武精神又抖擻了，生活也踏實了，很開心，不時和朋友相聚，一起分享生活中的樂趣。可惜好景不常，二○一○年某一天，她的右乳房有痛感，經檢查為乳腺癌。

她打電話過來，女兒帶我們去看她。她說大夫已安排動手術日期，然後進行化療。我們鼓勵她一番：「不少乳腺癌患者，動手術和化療後都痊癒了，你不要太緊張。」我女兒說：「我可以照顧白皙一段時間。」小武說：「不用，白皙在我身邊，會增加我治病的信心。」

她手術出院後，我們把擀好的麵條和包好的餃子 給她送去，見她姊姊庚艷在照顧她，我們心裡比較放心。隔三岔五我們就送些營養品過去，我們很欣慰，她恢復得不錯，精神狀態也很好。

白皙已十幾歲了，懂事了，是媽媽的精神支柱。白皙學習好，不讓媽媽操心，還能做飯、收拾家務，還常給媽媽講學校發生的有趣的故事，從精神方面慰藉媽媽。(上)