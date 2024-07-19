知青下鄉在有水田的地方，或者說只要在水田幹過農活的男男女女，幾乎都與螞蟥有過遭遇。

出工前，大家都會赤腳、將褲腳捲得高高的。清晨有點涼，一般穿長袖衣服，袖子也捲到小手臂最高處。下水田先用腳試試水溫，適應後就下水田彎腰拔秧苗準備插秧了。拔著拔著，忽然有女生尖叫起來，不一會兒哭聲都出來了。附近場民看到後，笑著說：「某某某和你們女生都不要怕，那是螞蟥，吸在腿上會流血的，但不痛。」

剛到農場下水田，我也被那廝吸過。發現後，我倒不十分恐慌。父母曾在農村公社衛生所工作，我隨他們在附近生產隊生活。對於一年四季農民幹些什麼，多少知曉一些。自然，也聽說過「臭名昭著」的螞蟥。

螞蟥非常「無賴」，吸在人的小腿上死活不下來。第一次我有點緊張，拚命試圖拽牠下來。有經驗的農民老師說：「不能硬拽，弄不好他頭部斷了，會留在皮肉裡。你用勁地拍，一會兒牠就下來了。」時間長了，皮膚似敏感起來，剛剛感到皮膚有絲毫的癢，便連忙注意腿上。螞蟥爬上小腿不過幾十秒，我一拍牠就「連滾帶爬」落到水中。

一位上海女知青Y，投親靠友輾轉來到安徽潛山縣羅漢公社一家農場。她比我大兩歲，那年二十二歲，但生得乖巧、大眼睛，皮膚極白皙，看起來只有十八九歲。大家都喜歡與她說幾句話或開玩笑，她總是笑從不罵人。一次薅草，螞蟥盯上了她「漂亮」小腿的後部，在快要吃中飯時，螞蟥圓滾滾吃飽滾下來跑了。那一瞬間，Y的後腿部鮮血一滴滴流到田中......。

螞蟥叮咬人時，用吸盤吸住皮膚，並鑽進皮肉吸血。吸血量非常大，據說相當於螞蟥體重的二至十倍！後來大家分析，螞蟥的頭部有吸盤，吸時我們不知道，估計有一定的麻醉作用。

一名老農介紹說，想要吸血的螞蟥很快下來，可以用水煙桶中的煙水擦螞蟥的頭部。由於煙水太臭難聞，知青們沒有哪一個願意作「試驗」。

我父母一九五六年八月，與幾十位叔叔阿姨一起從省城醫療單位下到潛山縣幫助消滅血吸蟲。上縣城幼稚園之前，我都在血防站宿舍區嬉戲，經常能看到骨瘦如柴、皮膚很黃的大肚子血吸蟲病人。

由血吸蟲我想到了螞蟥，便問農民老師：「螞蟥會不會像血吸蟲那樣傳染，使人患上血吸蟲病？」。老師回答說：「我們這裡地勢高，湖塘水溝少，不是血吸蟲病疫區」。可我們畢竟是「知識青年」，為「防患於未然」，洗澡後還是在傷口上，要麼用碘酒消毒，要麼塗點清涼油。

我在農村待了近四年，沒看到過螞蟥被扯斷吸盤留在人的皮膚裡。也從來沒看到或聽說誰被螞蟥咬過後，傷口處感染了或生了什麼病。

一九八五年夏天，我被安排在一家醫院白天從事中藥調劑工作，晚上負責發住院病人急用西藥和葡萄糖鹽水等。我知道螞蟥的中藥名叫「水蛭」，具有很高的藥用價值，經以乾燥全體入藥，含水蛭素和蛋白質，具有活血、散瘀、通經的功效。在臨床上「多用於閉經、血瘀腹痛、跌打損傷、瘀血作痛等病症。」當然，用藥需經過有經驗的中醫開處方。