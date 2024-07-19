雖然在美國同性戀 已經被大多數人接受，許多州和都市也立法不准歧視同性戀者，甚而批准同性戀者可以享用另一方的醫療保險 。不過同志 們可不可以正式結婚這項議題，還是吵得不可開交。

我不是同志，但是並不反對同志們的性取向，因為這是他們的自由選擇，有趣的是我居然有過一次去了同志酒吧的經驗。那是50年前我在佛羅里達大學研究所畢業，到佛州Jacksonville市工作時發生的事。

這是我離開學校告別窮學生生涯第一個正式賺錢的工作，當然買不起房子，只租了一間公寓。有個周末公寓管理處舉辦了一個聯誼會，我反正沒事就跑去參加，只見去的人數寥寥無幾，有一桌坐了三個男人，我就和他們打了個招呼坐在一起閒聊。喝了兩杯啤酒以後，其中一人就提議上酒吧去，我也覺得這一個公寓party沒啥搞頭，不如去酒吧瞧瞧是否可以碰到些漂亮妹妹，就同意跟他們一起走了。

其中住在一起的兩人要先回公寓換件衣服，我隨他們進了寓所，見到了其中一人的母親也住在那裡。雖然許多人們為了省錢而合租，可是兩個大男人和一個老母親同住，還是覺得有點怪怪地，不過我也沒有多想就搭了他們的車子上路了。

一路無話，只是有點奇怪他們的車子和去通常酒吧雲集的地區反其道而行。不久之後，彎進了一條岔路，停在一間不太起眼的酒吧門口。進了門裡面燈光和一般的酒吧差不多，暗暗地，四個人找了張桌子坐下，一個男waiter過來，我們點了啤酒。我張眼四望，沒看到女人，連所有的waiter也都是男的。音樂倒是流行樂曲，中央舞池裡有兩對男人在那裡扭動，我正在納悶，只聽得音樂變成慢四步，一下子舞池裡人多了起來。住在一起的兩個人也站起來相擁進了舞池，此時另外那個單身漢就問我要不要跳舞？我還沒頭沒腦地問跟誰跳？他說跟他呀！我才後知後覺地突然恍然大悟，原來他們都是「同志」，帶我進了一間「同志酒吧」了！

我只好很抱歉地對他說我不是「同志」，不能和他跳舞，他也沒再多說，轉過身去和別的單身同志去搭訕了。

這時我才覺得相當尷尬，可是自己沒開車也無法離開，想想無意中居然有機會到「同志酒吧」一遊，真是難得的際遇，既來之，則安之，也就安之若素靜下心來好好地觀賞一番吧。

我仔細瞧著舞池裡除了都是男性以外，一對對和相戀中的正常男女沒甚麼不同，互相注視的眼光裡都滿滿的情意，有些還在舞池中接吻。我剛開始還覺得有些不習慣，不久後心中就一片坦然，人們有自由性向選擇的權利，我不應該用自己不同的眼光去反對，或像激烈的宗教家們和追隨者譴責這些人吧。

獨自坐著喝啤酒時，不時有人過來搭訕，我都有禮貌地婉拒了。突然覺得自己好像是在大學舞會時靜坐待邀舞的女孩，原來窈窕淑女欲迎還拒的感覺竟是如此！還好碰巧進了同志酒吧，讓我體會到了「窈窕淑男」的經驗，大概不是一般人能碰得到的機遇吧！

過了兩、三小時後，我同行的三名同志盡了興決定回公寓了。在回家的途中那名單身的同志說，他們的確討論過要不要帶我去同志酒吧，最後認為可以試試看，假如冒犯了我的話請不要介意。我說應該是我謝謝他們帶上了我，讓我意想不到地得到了平常難遇的經歷。

回憶往事，就寫下這篇短文。