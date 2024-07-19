作者與歐大師及師母攝於十文溪瀑布。

我自幼喜好國畫，尤其是山水畫。及長便拜在歐豪年大師門下學藝。

歐老師那時是文化大學美術系主任，平日要上山教課，只有周四及周六在家開課，我上過周四早上及周六下午的課，每班學生都有二十幾人。不論在哪個班，我都是最年輕的，幫老師添茶倒水，學長們自然派我跑腿。偶爾師母朱慕蘭進畫室，因為師母不喝冷飲，學長們馬上使喚我去給師母煮熱水，陪師母聊天。同學們與老師夫婦聚餐時，我一定被安排坐在師母身邊，好照顧師母。久而久之，師母一進畫室就找我，遂跟她成了好友。

後來我出國念書，只要回台灣，定會去畫室轉轉。1984年，我在俄州大念完碩士後，移居矽谷 ，那時歐師母已帶著一雙子女移民美國，也在矽谷定居，住處離我家不過一刻鐘車程，因為住得近，師母有事便找我幫忙。她那時想去史丹佛大學上藝術課，申請學校需要托福成績，也是我在天還濛濛亮時就去接她赴考。

不久我懷孕，於次年產下一女。那時我很想回台灣工作，經青輔會安排，1986年初到台大畜牧系當研究員，遂帶著半歲大的女兒返台就職，同時又回畫室上課。匆匆到了四月，各大專院校將放春假，師母也返台度假。與此同時，林務局邀請歐老師夫婦到八仙山佳保臺去寫生，順便小住幾天，由科長安無恙先生陪同，安先生希望找位女同學陪伴師母。師母聽了便招手要我過去，拉著我的手說：「找她陪我就好。」

師母相邀，起初我有些為難，一來捨不得女兒，二來難得放春假，本想在家陪陪父母，趁空去看公婆。但回家跟父母商量，又請示了公婆後，他們都鼓勵我去，並搶著幫我帶孩子。就這樣，我陪著老師、師母同遊八仙山 。

八仙山在台中境內，早在地理課本上就讀過，與阿里山 、太平山，並列台灣三大林場。佳保臺是八仙山中的一塊台地，大甲溪的支流十文溪與佳保溪在附近交匯，兩溪清澈見底，水質甘美。古時原住民 在山中狩獵，佳保臺是獵戶們安家落戶的場所。日據時代伐木工人在此居住。林場極盛時期，此地不但有林場辦公室，伐木工人的村舍，也有學校及醫院。

我們搭莒光號南下，在豐原站下車再換乘公路局，車行至谷關附近的十文溪口開始入山。一路峰迴路轉，蒼松夾道，老樹遮天。十文溪的激流急湍在山澗中奔騰，淙淙水聲有如斷金碎玉，看來比平地上的河川要驚險得多。俯望溪澗，只覺峭壁懸崖危不可測，仰望巍巍青山沉穩寧靜，相對於山澗的奇險深渺，更予人高山仰止之感。耳邊，山鳥啁啾清唱不已，野生杜鵑花在山坡上燦然盛開，八仙山風景如畫，看得人心曠神怡。

抵達佳保臺，我們入住林務局的招待所。次日清晨起來，招待所的員工摘來一把青嫩帶有捲曲莖蔓的菜葉，告知此菜叫龍鬚菜，並說要做龍鬚菜炒蛋給我們吃。從來沒見過也沒吃過龍鬚菜，看著甚覺新奇。當龍鬚菜炒蛋端上桌時，香氣四溢，吃來更是爽脆可口美味至極，我們四位客人皆讚不絕口。由於我們愛吃，那員工在往後的兩天都一早就去摘龍鬚菜來炒蛋給我們吃。數十年過去了，仍記得那員工手拿龍鬚菜的憨厚笑容。

林場的伐木業早已撤除，林務局打算將八仙山開發成國家森林遊樂區，當時正在規劃中。一早走出招待所，便發現佳保臺乃是坐落在一片青山翠谷中。晨風拂面，頓使人神清氣爽，俗慮一空，只覺一身塵埃俱已滌盡，心境也變得澄明了。

安先生帶我們走到十文溪的出水口，溪畔築有草亭一座，我們坐在亭中賞景，只見上游之水如銀龍般從高山深處竄出，穿過林立水中的巨岩亂石，層層疊疊飛流急下，形成一座小瀑布。瀑布雖小，但在嶙峋的巨石中拍打出水珠白霧，仍然十分動人心弦。老師說：「下午，我就來這寫生吧！」

用過午餐，我們帶著文房四寶，再度來到草亭。老師對景揮毫，我在一旁拉紙磨墨。歐老師的寫生功夫，世人早就有目共睹。他畫的山水畫多以寫生為主，台灣的阿里山、角板山、太魯閣風光都在他的畫冊中。旅居美國時，也是走到哪寫到哪，華府大瀑布，黃石公園，大峽谷，優勝美地都是他筆下的風景。大陸風光如壺口瀑布、張家界、武陵源、丹霞山、長江三峽也都被他躍然於紙上。十文溪瀑布與那些名山大川相比起來，格局雖然較小，老師也能由小處看大，把那山岩水花化成奇山秀水。

老師在山中寫生了兩天，我在一旁也學到了在自然界中如何以藝術眼光去選景構圖，再把三度空間的景物呈現在兩度空間的宣紙上。