上海，生活了近三十年的故鄉，在我來美後，被徹底翻新，並不斷改造、升級，如今變得更加摩登，人稱魔都。

大街小巷，路名未變，卻面目全非，完全不再是當年的街景，除了納入一類歷史風貌道路保護名單，而被刻意保留的「永不拓寬」的六十四條馬路，具有百年歷史的愚園路，就是其中之一。岐山村、宏業花園、愚谷村等，都是愚園路上的百年弄堂。這裡的一切，依舊弄巷幽深，畫風雋永，時間彷彿在這裡凝固。

童年時，在弄堂裡，女孩們扎著辮子，跳皮筋，踢毽子；男孩們拉起彈弓，打彈子，鬥蟋蟀；炎炎夏日的夜晚，左鄰右舍聚集在昏暗的街燈下，乘涼聊天，嬉笑喧鬧。那是一條寬寬的弄堂，銜接外面的世界。

少年時，我走在這老街上，背著沉重的書包，步履匆匆；挽著閨密，來來回回數小時，輕聲細語少女的愁和夢。那是一條長長的大街，通向遙遠的未來。

愚園路的歷史，可以追溯到一八六○年，本是為太平天國進駐上海，李秀成下令在一片農田上修建而成的一條軍路。後來的租界時期，愚園路一帶建造了大量的花園洋房，許多名人、商界政界要人在此居住、辦公，還出了不少電影明星。

這樣的弄堂和老房子，自然也是拍電影的理想外景。有一年，當攝影組的車子進來時，整個弄堂都變得沸騰起來，人們跟著車子跑著、孩子們追著車子叫著，把小弄堂圍得水洩不通。

幸運的是就在我家樓下弄堂裡拍攝，我只要站在自家陽台上，無需擠到人堆裡，就能看得一清二楚。整整一個月，整個白天都嘰嘰喳喳，人聲鼎沸。

每當突然寂靜無聲時，我就知道開拍了，趕緊跑到陽台上，帶著期盼，好奇地看他們怎麼拍電影。頗為失望的是，一個月裡我只看到他們拍一個鏡頭，反反覆覆地拍著。大多數時間是遠遠地看著導演、演員們和其他工作人員，揮舞著手勢，走來走去，不知在討論什麼，也可能說著我聽不見的台詞。

至此我才知道，原來拍電影其實蠻枯燥、煩悶，亦很辛苦的，遠沒有拍好的電影那麼好看。如今已不記得那個電影的名字，只記得當電影放映時，我特意去看了，一直留意那已事先看了上百遍的鏡頭。那些天天在那裡圍觀的鄰居中，有幾個很榮幸地做了群眾演員，大家亦頗為他們高興。

昨日依稀，恍如隔世，光陰荏苒，往事如煙。

今天的百年弄堂，塞滿了私家車，竟是那麼的窄。弄堂口的小平房，當年的煙紙店，已做它用。「修鞋請進」的牌子居然還在，只是物是人非，不見當年那老皮匠，我沒有也不想去問門口修鞋的年輕人與他是何關係，這並不重要。向陽院的黑板報早已不見，取而代之的是一些名人故居的匾牌，不曾想先前的鄰居中竟有如許名流高士。

今天的愚園路，全長兩千七百七十五米。東端臨近靜安寺長約七百米的路段（東起常德路、西至烏魯木齊北路），被闢為美食街，西段中山公園及現代豪華商場龍之夢附近，亦有不少咖啡 店、各類網紅店，以及裝飾優雅的小店鋪。

沿街是聞名遐邇的百年梧桐樹，依然繁密茂盛，彷彿撐起一排巨大的綠傘，遮陽擋雨，樹蔭下斑駁陸離的梧桐葉，給老街染上了五顏六色。雨天下的梧桐雨，點點滴滴地散落在雨傘或頭髮上，很有清新的詩韻。

百年老街，不到一小時就走完了，但市井煙火與文藝精緻交織，深街小巷，滿目風情。百年風雲，太多沉澱，太多我不知亦不懂的故事，唯有我生活過的那三十年，是我的「城南舊事」。