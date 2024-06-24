上世紀七○年代，當我初入台北一間國營事業工作時，認識一位同樓層但不同單位、大我三歲的同姓兄長，因是本家，我尊稱他為老哥。個頭中等的老哥是台中大肚人，有著濃黑的眉毛與炯炯有神的雙眼，面容永帶著淳樸憨厚的鄉土味。老哥調侃自己黝黑的皮膚在相親時，曾被人誤認他是爬電線桿的外勤人員。

當年，少不更事的我常直言直語，老哥聽後只一笑置之，用「隨緣」、「放下」提醒我做人處事道理。當我失意時，老哥鼓勵的話語、甚或輕責聲，都是我跌倒爬起後再衝刺的動力。

在家中，我上有兩位哥哥和下有一位弟弟，老哥儼然成為我心目中的三哥。

我曾嘗試為老哥物色對象，但機緣都未至。不久，老哥調任外局，結識該局一位客籍女同事並共結連理。當老哥傳喜訊給我時，我感到秀外慧中的桂嫂是位「慧眼識英雄」的伯樂，更為「脫單」的老哥高興。爾後，我結婚、生子、出國念書、工作，時光在快速步調中流逝。日月更替，物換星移，老哥和我的生活圈亦隨著時空而變遷，在資訊不發達的時代，我們偶爾藉由聖誕卡互傳問候與祝福。

老哥退休 前已身居高層首長要職，但勤奮務實、謙遜內斂的他不曾向我提及此事。二○一三年外子與我回台探親，已退休的老哥和桂嫂熱誠地邀我們去桃園復興鄉羅浮一遊，乍聽老哥說他為羅浮泰雅族拉號部落住民時，我不禁為之愕然。原來哥嫂退休後，即揮別絢爛的過往，選擇回歸山林，打造兩人餘生的世外桃源（見圖）。

首次探訪羅浮，我們漫步竹林石子道，嗅聞夾道桂花香，駐足義興吊橋畔，凝視橋下清澈的大漢溪，眺望兩側的角板山，覺得羅浮真是一處質樸寧靜、山明水秀、鳥語花香的好處所。老哥夫婦住宅四周，圍繞著生機蓬勃的花園、菜園、果園，這些都是他胼手胝足營造出來的溫馨家園。

老哥夫婦潛心向佛，以熱忱、親民融入當地住民生活，行有餘力更從事地方上的公益活動。鑑於偏鄉地區緊急醫療資源不足，老哥慷慨解囊捐贈一台救護車，又經常捐獻米糧給各宗教團體以造福鄰里。擅長禪舞的桂嫂，包辦地方上佛堂的供花，並獻以「心」致「善」而達「十全」姿態飄逸的插花技藝。桂嫂和我都喜愛吃魚，難忘她烹調的石斑魚、客家小炒和福菜湯，至今仍令我垂涎不已。

今春再次造訪老哥夫婦的羅浮宅院，欣見大門入口處老哥親手栽種的數棵八重櫻，正綻放著絢麗的花朵，蝶舞蜂喧，滿園呈現一片粉紅美景。哥嫂以嫻熟的茶道為我們沏茶，幽境啜茗令我們談笑忘塵，悟出生活可繁華似錦，亦可素淡如茶，理解「人生如茶」頭苦、二甜、三回味的含義。

老哥夫婦又帶我們至附近吃餐館，泡溫泉，遊拉拉山，住民宿 ，健行於東眼山步道，探訪新溪口吊橋，路經幾處露營區，處處顯現羅浮這塊淨土已漸具商業氣息。

「相知無遠近，萬里尚為鄰」，老哥與我有著亦師亦友與難能可貴的兄妹情誼，這是我人生的幸福！