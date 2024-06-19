小時候沒有什麼玩具，不知誰弄來一個鐵環，拿鐵絲扭成一個「U」形鈎，上在一根一兩尺長的小竹棍上，用來把鐵環推得團團直轉，接著很多人開始跟著玩推鐵環。鐵環與那鐵絲鈎摩擦時發出陣陣「沙沙」聲，宛如一首動聽的歌謠，讓人聽了格外嚮往。

看到其他小孩推鐵環那歡快忘情的樣子，我非常羨慕，心想要是能有一個鐵環該多好呀！但是那時要一個鐵環真的不容易，只有油榨坊裡有，那是用來包枯餅的。我同父親去榨油，油榨完了，看到鐵環從榨乾了枯餅上一個個地退出來了，真想偷偷放一個在籮底，壓在枯餅下面帶回家。但我知道，如果父親知道肯定要罵人，因此也只是想想而已。

沒有鐵環，我就將家裡的盆箍卸一個下來。只是這些竹篾扎的盆箍，推起來沒有那種悅耳的「沙沙」聲，心中總覺得少了點什麼似的。還有就是，竹篾做的盆箍很輕，推起來沒有分量，推太快了還會倒掉，看到別人推著鐵環從我身邊風一般地呼嘯而過，覺得一點都不過癮。更為麻煩的是，被我卸下了一個盆箍後，木盆用了幾次後便開始漏水，母親發現後，除了把盆箍收了起來外，還臭罵我了一頓。

盆箍也推不成了，沒有辦法，我只有自己動手了。我從村裡的篾匠那裡弄了一根半寸來寬的篾片，把它削光，彎成一個圓環，用毛線把接口綁好。畢竟是功夫不行，我做的這個竹環不太圓。我只有把毛線解開，重新把篾片削勻稱一些，削了又削，結果把手削傷了。母親看到了不免又有些心疼，於是特意到鐵匠鋪給我打了一個鐵環。

有了這個鐵環，我心裡別提多高興了。因為推慣了竹篾做的盆箍，突然推這沉沉的鐵環，開始有些把握不好，用力不勻，推不了幾下就倒。不過我很快就適應了，並且推得比別人好得多。上學時，我推著鐵環一路飛奔而去，放學了，母親只要聽到「沙沙」的鐵環聲，就知道是我回家了。連家裡的小狗聽到我的鐵環聲也汪汪叫，遠遠地跑來接我。

鐵環被我推得隨心所欲，想快就快，要慢就慢。在小路上遇到坑坑窪窪，我不停下，用鐵鈎將鐵環底部輕輕往上一抬，再向前一送，鐵環一下就蹦了過去。突然受力的鐵環會搖晃不停，我馬上用鐵鈎黏了上去，輕輕撥弄幾下，一下就扶正了，依舊「沙沙」地向前滾去。

在學校裡，我們互相比推鐵環。因為我的鐵環打得厚實，碰撞時總是把別人的鐵環撞飛了，那時，我是多麼的神氣呀！在坪裡、路上推起來太容易了，我就到田塍上推。令人不可思議的是，在只有半尺來寬並且一點不平的田塍上，我竟推得和平路上一樣嫻熟，以致我門口的那些田塍都被我踩得平平的。

在那個年代，一個如此簡單的鐵環，卻帶給了我無窮的快樂。或許正如一句話說的那樣，生活原本很簡單，我們缺少的不是快樂，而是一顆善於享受快樂的童心。

我不記得從什麼時候起就不推鐵環了，不覺間已近中年，那個鐵環也漸漸淡出了我的記憶。這次帶孩子回家，母親竟然從樓角裡找出了那個鏽跡斑斑的鐵環，孩子見了問道：「婆婆，這是什麼呀？」母親看著我笑了笑說：「喏，你爸爸小時候推的鐵環，叫他教你，看你會不會？你爸爸小時候推得可好啦！」我看著孩子那好奇的樣子，再看看這個鏽跡斑斑的鐵環，耳邊不由又響起了那「沙沙」的鐵環聲。

如歌的鐵環聲，如歌的童年哪！