從小拾麥穗，是在老師的帶領下。幾年之後，拾了麥穗，個人自家要，也跟老師有關。一九六六年文革開始後，小學也受到衝擊，到了一九六七年割麥子時，學校原來的領導靠邊站，老師們大多無所事事，拾麥穗的事自然無人管了。

不知是哪個先帶的頭，或者大家不約而同，大人割小麥時，小學生都去拾麥穗了。這時拾的麥穗，是自家要的，大家興致更高，跑過來跑過去，從下一塊地衝到上一塊地，看見哪兒有大人剛剛搞好擔子，幾個小孩就要上前，那地方肯定有麥穗啊。因此搶麥穗的事常發生，你撞我我推你，甚至發展到打架，一個個哭嘀嘀的，引得大人們一片責罵，一片爭吵。沒一會兒，紛爭自然平息，大家拾麥穗要緊。

麥穗帶回家，首先是攤著曬，再把幾天拾來的放在一起曬。幾天後的傍晚，我們小孩用棒槌捶打，把麥粒敲下來；大人收工回家，馬上用篩子篩，用簸米簸，把麥粒乾乾淨淨地分離出來。接下來，怕的是老天下雨，如是大太陽，麥粒曬個兩三天就可以了。

有那麼一年，是不給私人拾麥穗的。一九七四年，公社、大隊成立了民兵指揮部、民兵小分隊，第二年又開始「割資本主義尾巴」，小麥是集體的，麥穗也不例外，怎麼能給私人去拾呢？有些老人小孩不理會，去了地裡，於是遭到民兵幹部的責罵、驅趕，嚴重的是沒收，把竹簍都給砸了。但土地畢竟廣闊，幾個民兵管不過來，大隊、生產隊幹部睜一隻眼閉一隻眼，群眾更不支持，後來也是不了了之，拾麥穗的大有人在。

拾麥穗得到的麥子畢竟少，只能用手推石磨磨，它是沒法先脫皮的，所以磨成的粉，家鄉人叫它麥皮粉，做成的食品，乾脆叫「麥皮XX」，如撻的餜叫「麥皮餜」，煮的糊糊叫「麥皮糊」。麥皮餜是香香的，脆脆的，吃了經餓。麥皮糊甜絲絲的，不需要下什麼菜，溫溫地很快倒下了肚。

還有一種麥皮糊，是把麥粒炒熟了再磨成粉，餓了，可以舀兩湯匙炒麥粉進嘴，更多的是舀半碗，放幾粒糖精下去，用開水調，粉糊糊漲成一碗，兄弟姊妹幾個你一匙我一匙，吃得津津有味，那個香，那個甜，至今回味無窮。做各種各樣的食品吃，這當然是拾麥穗帶來的最大實惠和快樂。

至於去磨麵粉，那是要等到生產隊分了小麥。早年村口有座水碓，水流衝擊，大石磨慢慢轉動，一遍一遍地用細籮篩篩，一擔麥子要磨上大半天。後來，有了柴油機帶動的磨麵機，再之後是通了高壓電，有了電動機帶動的磨麵機，那麵粉是又細又白，一擔麥子十幾分鐘就磨好了。

而我記憶最深的，還是拾麥穗，吃麥皮餜，吃炒麥粉的糊糊。現在農村裡的孩子，不知可還拾麥穗嗎？