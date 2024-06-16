緣分十分奇妙，總是在不經意時發生，但能夠持續多久，誰也無法預料。人生漫長，會與什麼人擦肩而過，或者和什麼人成為朋友，常常是始料不及，也許多年後成了陌路，抑或終生不再有交集。

大學畢業後移民 美國，始終對教書充滿憧憬，一九九八年從家長升格為中文老師，一圓教書夢。第一年教中文的對象是一年級小朋友，滿腔熱血；與林校長的結緣，則是從他接任校長開始。二○○三年第一次到校長家參加教師培訓，由於同樣來自台灣，夫妻倆準備台式餐點招待，稍解鄉愁。

二○○四年因工作與生活雙重壓力，意興闌珊，萌生退意。這時教務長希望我教高中班，班上有校長之子、自己的兒子、女兒及外甥，考慮再三，決定試一下，這一教就是二十年。

中文學校每年期末都會舉行結業式，除了各班表演，還有各項遊戲，重頭戲則是穿插其間的抽獎活動，林校長運用人脈，取得豐盛獎品，以銷售彩券為學校募款。我們學校規模雖小，但舉凡慶祝國慶的唐人街遊行、慶祝教師節的午宴以及校際運動會，甚至校際演講、書法比賽，一定會派學生出席參賽。

二○○六年中文學校面臨財務問題，林校長始終堅持不關校，二○○七年秋天搬到他所屬的教會，在教會的監督下運作。由於我不是教友，一度以為不會再任教，但校長在教會長老同意下，仍聘我為教師，而這一教就是十三個年頭。其實我很少有機會與校長交流，數十年來話題僅止於教學工作，但不時地被付以重任，畢竟能夠被人賞識是幸福的。

從聊天中我知道，校長從小就十分傑出，受國文老師影響至深，不僅文學造詣好，理工亦佳，更願意拔擢人才。中文學校的老師流動性大，有些人視為找正職的跳板，當然有熱情的老師也大有人在，校長都會公平對待，招聘延攬人才。

每年林校長會根據學校狀況做一些改變，像提供貧困家庭免費學習機會，舉辦全校烤肉活動、春節慶祝活動、中文夏令營、學期末聚餐等等，一方面師生同樂，一方面聯絡老師間感情。開學前報名更是提供學生優待，每周四還會固定傳訊息給家長，對老師也時時耳提面命，毫不懈怠。一直到後來我才知道校長是無薪職，雖然他一再為無法年年調薪而感到抱歉。

二○二○年三月初，在疫情 爆發前，中文學校就已經開始使用Zoom教學，應證林校長的先見之明。可惜八月中旬校長突然生病，二○二一年初家人為他向職場申請退休 ，並且搬到西岸與子女為鄰，以便靜養。

我以前常與林校長戲言，說他是萬年校長，如果退休，我將與他同進退；而今他退休，我卻再也不能與他共事，兩年後我辭去教職，沒有了伯樂，馬也會失去動力。如今我專注於中文家教，為中文教育繼續努力，相信會得到校長的支持。