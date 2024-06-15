二○○一年初夏，某日應友人之邀去山海關遊覽，這恰是我多年來的夢寐之求，便高興地答應了。當日我們從山東濰坊火車站登上了開往秦皇島的火車，在軟臥車廂裡享受著周全的服務，一覺醒來便到達目的地。

次日一早，我們驅車前往盼望已久的古城東門--天下第一關城樓遊覽。這座始建於明代洪武年間的城樓，建造在呈長方形的台座上，台座下方中央砌有七點八米高、五點六米寬的拱券門。城樓主體為二層箭樓，上層高八米左右，為歇山重檐頂，頂脊雙吻對稱；下層高六米上下，四角飛檐，飾以形態各異的脊獸，造型十分美觀。箭樓北、東、南三面共有六十八個箭窗，可開可閉，為古代戰時所用。

城樓四周為寬闊的城台平頂，與萬里長城連為一體，氣勢雄偉壯觀，大有「一夫當關，萬夫莫開」之勢。懸掛在城樓上層檐下的「天下第一關」牌匾上，五個神韻十足的大字，個個都超過一平方米，結構嚴謹，布局得當，筆力雄健，氣勢非凡，特別吸引著遊客注目。相傳此匾出自明代進士肖顯之手，據說是他酒後蒙頭大睡數日，起來後一揮而就的傑作。

沿城樓平台向東南方信步走去，兩側矗立著若干栩栩如生的人物雕塑。這些不同年代、或文官或武將、如真人般大小的塑像，都是在不同歷史時期，為開發、建設和保衛山海關，立下汗馬功勞的英雄人物。我怎麼也不會想到，在千里之外，這眾多的人物雕塑中，竟意外地讓我發現了濰縣「老鄉」劉應節，他身著將軍戎裝，手執兵器，英姿勃發，神態嚴肅，威風凜凜。明知他並非血肉之軀，但是「他鄉遇故知」的親切感還是油然而生。

劉應節（一五一七-一五九一），字子和，濰縣人，幼時讀儒學，尤喜看兵書、習武術；明嘉靖二十二年中舉，二十六年中進士，後出任戶部廣東司主事、戶部員外郎。其間，北部邊境韃靼（蒙古）的俺答和小王子（明人稱之為「土蠻」）時有進犯。

一次，大將仇鸞率軍與其苦戰被困，嘉靖皇帝令戶部派人前往慰問，戶部大小官員畏首畏尾懼怕前往。劉應節挺身而出，臨行前對親友說：「此去若七天不回，請把老母和妻小送還山東老家，並轉告老母不要悲傷。」半夜，他披掛整齊，縱馬驅車離京出城，行走在屍橫遍野、血流成河的曠野之中。

途中人困馬乏乾渴異常，好不容易找到水井，井中又有屍體，只好在路邊水溝捧水解渴，腥味拱鼻，方知喝的是血水。天亮後，他率軍衝破包圍，與仇鸞會師，勝利完成了慰問犒師使命，並以皇帝使者身分，協助仇鸞繼續指揮戰鬥，直至最後勝利。

此後，他又帶領將士數次大敗俺答入侵之敵，因戰功卓著，朝廷晉升他為兵部右侍郎兼右僉都御使。在此任上，他為了使邊境長治久安，帶領軍民加固了八百里長城，強化了防務，使北部幾十年的戰亂得以平息。

在他取代譚綸總督薊、遼、保定軍務後，提出強軍固邊，保障京師安全的「薊門奏議」，但遺憾的是他用心良苦的奏議，並未被採納。萬曆二年（一五七四年）晉升為南京工部尚書，次年改任刑部尚書，萬曆四年（一五七六年）他便辭官還鄉回到老家濰縣。

此行不僅親臨天下第一關城樓（見圖），目睹它的雄偉壯觀，更看到了戰功赫赫的濰縣老鄉劉應節，在長城上英俊威武的塑像，深感敬佩和驕傲，心滿意足，不虛此行。