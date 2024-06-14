N年前，我和她曾是讀東方醫學博士的同學。剛進校時，她閱讀了我的一篇醫學論文，文中記錄了一位患有嚴重腰腿痛和有著長達四十年病程之久的皮膚癌病人，在我給他針灸治療腰腿痛的同時，他的皮膚癌竟然意外康復。這一例純針灸治療的神奇醫案令她深感驚訝，她立即將文章轉發給了同學群，並毫無吝嗇寫下了美好的評語。

為了將中醫針灸與世界前沿現代醫學接軌，我們踏上了為期兩年的針灸治療各類痛症的科研之旅。這個項目是與世界前十的華盛頓州立大學醫學院的主要附屬醫院之一，位於西雅圖的Harborview Medical Center合作進行的。這裡匯聚了以本地為主來自世界各地的患者，其中多為服用多種鴉片類止痛藥，卻仍只能控制的各類重症疼痛患者。我們的團隊每人每月一次輪流，每日前往，為他們帶去中醫針灸的治療。

能夠與這樣一個具有國際影響力的醫療機構合作，我們深感榮幸。在美國，每年有百分之八十五的死亡率與止痛藥過量有關，而中醫針灸成為了鴉片類止痛藥的最佳替代療法。我們的使命，不僅是治療疼痛，更是傳播希望和健康。

在她輪值時，常常聽到病人呼喚我的名字，當得知我不在時，病人便主動要求照我的針法進行治療；由於不懂專業術語，病人往往一邊口頭描述著，一邊努力模仿我的動作以示範，非常風趣。每當她從病人口中聽到我的神奇療效的傳聞時，她都異常好奇，不禁從電腦裡調出我的病例紀錄進行研究，試圖理解其中的理論依據，然而，她始終難以理解其奧秘。在我不輪值時，有病人甚至找到了我們醫館求治。

於是，她就在教室裡全班同學的面前，經常纏住我希望我解釋清楚。因為我所運用的是古典中醫，是中國傳統醫學瑰寶，是難以用現代醫學的尺子衡量的，所以感到左右為難。她非常理解我的難處，便要求系裡邀請我為同學們進行講座。

我非常感激她的一片熱心，但是，對那裡的現代醫學工作者們、教授、專家、老師和同學來說，這簡直就是荒唐的！他們知道了，會不會禁止我參與科研輪值呢？這讓我感到非常害怕而擔心重重。她說：「你若不將你的醫術傳承下去，難道要帶著到死去隨之消失嗎？」這番話讓我陷入了沉思，我應該把傳承中華古典醫學當成我的使命。

在我進行論文答辯時，我帶著孩子一同前來。她非常照顧孩子，甚至手把手耐心地教會他如何使用手機軟體叫車和訂餐。在孩子面前，她也像個孩子，微笑著帶他在教學大樓裡跑上跑下地去取餐。

多年過去了，她那充滿好奇進取、熱情和愛的神情，一直在我的腦海裡浮现。今年二月初，她突然發來短信，邀我下周日到十幾英里遠的一家小飲料店見面。她說，我們已經很多年沒有見面了，想和老朋友聊聊天，還有要事相告，我非常驚喜，充滿期待。

不料到了見面的這一天，氣溫忽然下降，陰雨連綿，寒風凜冽，還因駕駛的路線陌生，我提前了兩個小時出發，一路順利，我提前到達。仔細觀察這家小店，一側擺放著五顏六色的冷飲和冷品，另一側裝點著各類熱茶和熱飲，宛如一自助餐廳的氛圍，靠窗的高椅和角落裡的矮椅沙發，讓環境暨溫馨又兼具東西方的特色。

不一會兒，門口出現一個高䠷的姑娘，我立刻認出了她，她依舊那麼美麗動人。我們彼此擁抱後，她總是那麽大方，馬上為我們訂了兩杯奶茶。我們找了個角落的粉紅色沙發坐下，溫馨氛圍倍覺親切。

這是我們疫情 後第一次見面，我迫不及待地想知道她有什麼要事相告。原來，直到此時我才方知，她居然是微軟 的類似副總裁級的高管，擁有計算機科學和東方醫學雙博士學位，負責著一個在矽谷的技術團隊的工作。這讓我無比驚訝和驕傲，因為我也是東方醫學博士和執業執照針灸中醫師。她還介紹她的先生也在微軟的Meta部門工作，他們有兩個兒子，一個十八歲，一個十七歲，都是很優秀的孩子。她的工作和家庭生活讓我對她的敬意倍增，她表示願意伸出援手，助我一臂之力，發展中醫事業。

她告訴我說，這飲料店對面就是她所工作的針灸與骨科 運動醫學綜合醫學診所。谷歌地圖上的照片顯示，診所所在的建築大門口呈Ｍ型，上下兩層，其紫紅色的房門欄杆窗緣與綠色樹蔭相間，彷彿古色古香的寺院一角。我們之所以選擇在這個時候、這個地點見面，是因為她周日在這裡上班。

我感到疑惑，問道：這是怎麼回事？她解釋說，她周一至周五在微軟全日制工作，而該診所在周末休息，無人工作，因此，她就利用周末的空閒時間去工作。她做這一切並非為了增加收入，而是因為她對傳統中醫情有獨鍾，懷著一顆熱愛的心。

我們促膝談心，不知不覺間，天色已漸漸暗淡。此次見面，我們表達了合作互助的願望，共同探索未知的領域。她坦言在微軟的工作有足夠的收入，合作並非出於賺錢的考慮，她只想不斷提升自己的醫術水平，幫助更多的人。

我們告別了那家小飲料店，以避開擁堵的車流，在夜幕降臨之時，街道上紅色交通燈格外奪目。這段異鄉醫緣，成為我生命中最美好的意外之一，也是我心中一永恆的記憶，就像那夜幕下熠熠生輝的紅色交通燈照耀著我們，成為我們前行路上的明燈。