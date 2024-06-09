我是一個很較真的人。上世紀九○年代末，我和老伴準備來美國，我做了充分的準備，做到了萬無一失。我還特地去專訪了一些從美國回來的朋友，他們為我們感到高興，並囑咐我到了那裡千萬別在馬路上行走，因為那裡車子多、速度快；還囑咐我在異國別忘了我是中國人，要保持良好的形象。就是沒有人提起「學好英語」的重要性。

動身那天，我們從上海出發，中午到了漢城（到二○○五年才改名為首爾）。我想去買點東西吃，在食品櫃台裡面的韓國大媽，笑容滿面地迎上來問：「Can I help you？」我聽了一臉茫然，不知所措，只得靠手勢比畫，才買到兩份牛肉麵。

登機後，過一會，韓國的兩位空姐來分發飲料，問我要什麼？我說「milk」，可能發音不標準，她一臉茫然，我又說一遍，另外一位聽懂了，說牛奶。她們為了能聽懂我的話顯得特別開心，一點也不責怪我這個不地道的洋涇浜。在境外，我忽然體會到了做上帝的感覺。

到了美國達拉斯機場，下飛機後不知出口在哪裡，我不敢問洋人服務員，就去尋找一個中國人服務員。我看到一名小巧玲瓏、有黑色頭髮黃色皮膚的女服務員，就去問她，只見她聳聳肩膀雙手一攤，說「我不會講中文」。原來是個香蕉人：外面是黃的，裡面是白的，已經完全適應了美國的生活方式和語言的人。我們不會英語，真可是有口難言，寸步難行。

於是我們有了想法，要早點到教會舉辦的英語班裡去學習。教我們的老師，身材纖長，六十多歲，精神矍鑠，頗有風度；他口齒清晰，條理分明，發音標準。他念一個英語單詞，我們就一絲不苟地跟著念，這群可愛的老頭老太，學得實在太認真了，當他說：「我要去上廁所」時，大家也整整齊齊地、毫不含糊地跟著說：「我要去上廁所」。老師一怔，不禁失笑，大家也哈哈大笑。真是小和尚念經，有口無心；老學生學英語也不動腦筋。

有時，老師也會跟我們講些有趣的話題。如英語中用得最多的字母 是哪一個？原來是「e」。用得最多的詞呢？是「OK」。他說，這詞源於美國，首先出現在一八三九年三月二十三日的「波士頓 早報」上。它是個最簡單易懂的英文字，有人提出來，三月二十三日應該是它的生日。怪不得我到美國後，聽人家說話，總是不停地「OK」、「OK」。

他還說，新年快樂要用「Happy New Year」，那麼聖誕快樂用什麼？要用「Merry Christmas」。為什麼呢？老師說，最早在一五三四年，是英國的羅馬天主教主教費雪給英國政治家克倫威爾寫的聖誕祝賀信上第一次使用。到一八四三年，英國的偉大作家狄更斯，在他的作品裡也多次使用，因為人們景仰他，所以大家都跟著他一起使用這詞來祝聖誕節 快樂，習以為常，流傳至今。

英語可以說是世界上最通用的語言，它為我們打開了一個窗口，好去了解外面的世界。學好英語，也好比是多了兩隻眼睛，能發現前沿科學的新動向，因為當前最先進的科學研究都會用英語來記錄和交流的。活到老學到老，要珍惜當前的大好機會，努力學好英語，OK！