烏孫山下的公主墓(上)

去年十月，我從紐約啟程，前往遙遠的中國新疆 拜謁劉細君公主墓，去實現縈繞心間多年的夢想。飛機轉火車再轉巴士直至坐私人小巴，終於到達伊寧昭蘇夏特。因時至十月下旬，夏特已經寒涼，原籍山東的「疆二代」司機聽說我要去探訪劉細君公主墓，就說我走運了，往年此時夏特地區已經下雪。

下車後按司機所示方向，獨自沿上山小公路走去。在啟程漫遊之前已做過功課，得知從夏特鄉到公主墓有六公里，無交通車，早做好了步行上下山的心理準備，於是背上乾料飲水和照相器材邁步而走。當細君公主墓和塑像出現在遠處時，心裡不由得一陣激動，多少年的夢想終於實現了。

劉細君公主墓位於一片傾斜的草原上，背靠著山峰連綿的天山山脈（那一段又叫烏孫山），夏特大峽谷的谷口在不遠處清晰可見，而腳下的草原已經有海拔一千九百五十米。劉細君公主墓是土墩墓，屬於中原墓塚的典型風格，橢圓形的土墩長徑短徑各約三十米和二十米，墓塚上長滿綠草和鮮花。 與墓塚相距三百多米處，立有劉細君的塑像。

公元前一一五年，張謇第二次出使西域回來以後，向漢武帝提出漢朝對烏孫「妻以公主，結為兄弟，共制匈奴」的十二字方針，漢武帝採納了，便著手挑選遠嫁去烏孫的公主。公元前一○九年，烏孫王獵驕靡正式以千匹良馬為聘禮，求娶漢朝公主。漢武帝想到了自己的侄孫女劉細君。

漢武帝有個長他十二歲的哥哥，叫劉非，在平定七國內亂時作戰勇敢建立功勳，被漢景帝封為江都王。劉非去世後，他的兒子劉建繼承了他的王位，不料這劉建不但荒淫，甚至還想造反，公元前一二一年被告發查有實據問斬，禍及親屬，全家被誅。劉建的女兒劉細君，因年僅兩歲獲漢武帝赦免，但也就成為孤兒，幸虧她的叔叔江陵王劉胥收養了她。

劉細君從小長得聰明伶俐，俊俏可愛，劉胥非常喜歡她，把她當成親生女兒來撫養教育。劉細君天生麗質天資聰穎，學會書寫隸書，能讀通許多史籍文典，還能畫上一手好畫，會彈出優雅的樂曲。劉細君長到十幾歲時，更是出落得亭亭玉立、花容月貌。漢武帝獲知自己有這麼一個才貌雙全的侄孫女，就一紙詔書將她封為公主，遠嫁烏孫王。

劉細君並不願意做這個遠嫁烏孫的公主，但皇命不可違，只得服從。公元前一○七年，劉細君離開家鄉，辭別親人北上長安。北上過程中，沿途許多地方的百姓民眾都出來以熱烈歌舞相送，寶應縣等地方一直保留有跑馬燈等民間歡慶歌舞，據說就是那個時候流傳下來的。

傳說劉細君走到安徽靈璧時，登相山扶著岩石向東遠眺故鄉，久久不忍離去，以至手印留香於岩石，成為一方景觀，名為「靈璧手印」。她走了近半年才到達長安，公元前一○六年，劉細君在長安拜別漢武帝，啟程西行。漢武帝對這次送親是下足了功夫，送親的隊伍綿延十幾里，旌旗招展，儀仗盛大，陪行的有官吏、侍女、工匠、隨員、武士等數千名，以及作為嫁妝的數不清的錦帛金銀珠寶。隊伍經天水、隴西、武威、張掖、酒泉，到邊陲重鎮敦煌，再由玉門關出關過龜茲、輪台、姑墨，長途跋涉半年，終於到達烏孫國都赤谷。

烏孫國的王公貴族、官吏民眾看到這麼大陣仗的送親隊伍，這麼多的金銀財物，看到那貌若天仙的劉細君公主，都驚喜得歡欣欲狂。他們載歌載舞，終日歡宴不息，來表示對劉細君公主的歡迎。他們稱劉細君為「柯木孜公主」，意思是「膚色白淨美麗像馬奶一樣的公主」。看到這樣的場景，劉細君也很高興，心裡也有一些安慰。

但是，千里搭長篷沒有不散的宴席，當一切安靜下來進入一般作息的時候，生長於山青水秀氣候溫和江南地區的劉細君，對塞外的生活愈來愈感到不適。那裡天氣常年寒冷，居住房舍和飲食習慣都天差地別：住的只是一個大一些的蒙古包，難以抵禦風寒；吃的不是精緻糧食，而是粗獷肉食；喝的不是香茶豆漿而是馬奶。更兼獵驕靡比劉細君大了五十多歲，語言不通，夫妻之間完全無法溝通交流，這使劉細君內心異常痛苦。

但作為政治聯姻的漢朝公主，她也深知自己的重大使命，了解自己身繫大漢邊疆安寧，她盡量在各方面做得最好。她把漢武帝賜給她的金錢和豐厚妝奩與財物，贈送給烏孫王族官員。她帶到烏孫的能工巧匠、樂隊、裁縫、侍從等，將中原文化及先進技術帶進西北大草原。劉細君自幼勤學本已精通音律，到烏孫後採集當地的民樂創作馬上之樂，並用琵琶彈奏。有說法，琵琶就是細君公主和琴師工匠在那段時間共同創製的。