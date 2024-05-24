烏孫山下的公主墓(下)

獵驕靡娶劉細君時已年近古稀，次年臥病不起。獵驕靡的長子去世很早，去世時獵驕靡答應立他的兒子軍須靡為王位繼承人，這引起獵驕靡次子的不滿，計畫起兵殺害軍須靡。獵驕靡為保護軍須靡，便給次子一萬多騎兵，要他到別處自立。

獵驕靡在病榻上擬定，自己死後劉細君再嫁自己的孫子軍須靡，以確保軍須靡的地位。對這種完全違背華夏倫理的嫁娶，劉細君拒不接受，並上書漢武帝。漢武帝回信說：「從其國俗，欲與烏孫共滅胡。」劉細君萬般無奈，以國家千秋大業為重，只得服從皇命，忍辱再嫁軍須靡。細君公主與軍須靡生有一女，名叫少夫，但這個女兒很快就夭折了。

一個弱女子肩負起如此家國重擔，內心深處的愁苦也是可以想像的。夜闌人靜之時，思親思鄉之情如浪濤襲來，劉細君夜不能寐，遂起身作詩一曲：「吾家嫁我兮天一方，遠托異國兮烏孫王，穹廬為室兮旃為牆，以肉為食兮酪為漿。居常土思兮心內傷，願為黃鵠兮歸故鄉！」

這首詩寫得如泣如訴，聞者無不動容。這首詩透過商旅，透過官吏，越過邊關，經過萬里傳到長安，漢武帝聽到心裡也很難過，每年都遣使者帶著金錢和大量「帷帳錦繡」等貴重物品，前往烏孫慰問劉細君。

可能是生育女兒後身體未復原，又感染疾病，也或是幾年來的憂傷成疾，公元前一○一年，在烏孫生活了五年多的二十三歲細君公主病逝，這麼年輕就香消玉殞，真令人嘆息。

細君公主墓是兩千一百多年的歷史古蹟 ，而細君公主塑像，則是二十多年前由細君公主的家鄉人江蘇省揚州援疆幹部集資建造。細君公主塑像的製作者匠心獨具，沒有把細君公主的面容塑造得笑容如花，而是心事重重凝視遠眺，那眼神是望穿秋水望眼欲穿。細君公主在懷念遙遠的家鄉和親人，尤其在病中，細君公主是多麼想見到故鄉的親人，但這都無法實現。可以想見，在豆蔻年華之時就要孤單地在遙遠的異域永別人世，那是何等的悲苦、悲涼、悲蒼。

與細君公主同時代的年輕將領霍去病，也是二十三歲就英年早逝，只是霍去病的英名廣為知曉。位於咸陽的霍去病陵墓也修建得甚具規模，瞻仰者很多；而知曉劉細君公主事蹟的人有限，坐落在夏特烏孫山下的細君公主墓是那樣的簡陋冷清，人跡稀少。

下午六點，太陽已被天山高峰遮住，我向公主墓凝神敬禮後下山。走了一截路後，內心一陣酸楚不捨，彷彿是把自己一個年輕早逝的女兒孤伶伶地留在了山上了。回首凝望良久，公主墓和公主塑像已經在視線中模糊。心裡說：公主，我一把年紀了，又遠隔重洋，難得再來看你了。但我會把自己的拜謁探尋之行記錄下來，讓多些人讓知道你的事蹟和公主墓的存在，希望以後會有多些人來探望你。