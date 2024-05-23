我退休 前在中學做教務工作，每學期都要排課表，上、下學期都要各排一次，平時根據需要還要調換課程。

第一次排課表記憶猶新。暑假的最後一次全校教師會上，主任公布任課安排後，我就開始排課表。我在家裡把課表紙全攤在床上，先排主科，再排副科，最後填空補缺。有時候同一班級同一節課排了兩位老師，有時候同一老師同一節課排了兩個班，我總是塗了改，改了塗，把課表塗得一個洞一個洞的。好不容易課表排好，全身心輕鬆極了，突然想到，老師們的教研和進修的時間沒空出來，還得從頭再排。

保證老師們的教研和進修時間是必須的，一些老師的具體要求不考慮也不行。每學期排課表前，都有幾位老教師找我，說別給他排上午第四節和下午第一節，其他哪節都行，說完就走，一點兒沒商量。別說，都是快六十歲的人了，就為了中午多休息一會兒。

開始上課的前幾周最忙，天天都有拿著課表找我倒課的。有的什麼理由也沒有，進門就要求倒課，口氣還特別硬。我心裡這個急啊，還得滿臉陪笑給他倒，他高興了，被倒課的老師不樂意啊。不過，要趕上家裡有事需要倒課，找哪位老師，都沒二話。

主任們為了評高級職稱，必須要任課，他們會多、事多，就得經常倒課，有時倒得老師都忘了該去上課，害的學生到辦公室找來。學生書包特重，很多學生都是看課表帶書上學，臨時倒課就弄個措手不及，上課鈴響了，一群學生擠在另一班門口借書。

一次，我找一位教語文的班主任倒課，要她再上兩節。班主任愁眉苦臉地說：「我上午剛上完兩節，其中一節就是昨天倒的課，下午再接著上，學生受得了嗎？」當她又站在教室門口，一半學生呼啦一下趴桌子上了--還上語文課呀？班主任樂了，學生樂了，我站在那也樂了。班主任說：「這節課上自習！你們寫作業吧 。」全班鼓掌。這樣的臨時倒課，我最傷腦筋，老師難，學生也難。我每次找老師調課、為老師倒課，總覺得人家是在幫我的忙，解我的燃眉之急，至今心懷感恩。