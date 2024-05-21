周末考察市集，遠遠已看到買客雲集，聽到人聲沸騰。走近一看，竟是一個地面充滿泥濘的「跳蚤市場」。擺地攤的大部分是中國人，貨物來自中國東北，買客是開著汽車來的俄國 人，穿著好似美國人上教堂的打扮。

我想俄國的老百姓並不窮，問題是他們的商店沒有民生日用品，人們不得不開車到這跳蚤市場買牙膏、牙刷、香菸、可口可樂 、髮梳、底片等等。這些物品在我們社會都是想當然耳的東西，但在俄羅斯 卻成了舶來品，連我隨身帶的不值錢的傻瓜照相機，也有人爭著問我要不要賣？可憐俄國施行共產社會主義八十幾年，落得如此下場！

俄羅斯曾經是獨聯體的老大哥，人類史上最早送衛星上太空的國家。因為長年與美國軍事競賽，採行計畫經濟，製造大量的飛機、火箭、核子潛艇，忽略國計民生，國人沒衛生紙，沒肥皂，沒食用水，沒有原子筆等民生日用品。計畫經濟之害人，窮兵黷武的代價，可見一斑。離開海參崴當天，我們一早就將行李放在麵包車的後車廂，既然搭火車的時間尚早，決定到市區溜達。為了怕在路上被搶，我們將公事包及行李留在車上，臨走時還特別交待哈菸的司機看好行李。

海參崴雖是俄羅斯遠東的最大港，但人口只有六十多萬，路上行人不多，是一個半睡半醒的軍港。市區就在港邊，依山傍水，市容不差，有發展為旅遊景點的潛能。

海參崴市區商店擺設的香菸，大部分是從中國東北走私進口的水貨。市區有不少擺地攤的，賣一些過時的筆記型電腦、收音機等二手貨。我平常到外地考察市場，都會買些當地不同品牌的香菸，作為日後參考之用。走了約四十五分鐘，回到停車的地方，正要把所買的香菸放進手提公事包時，卻發現它不翼而飛，而同行人的卻安在，車子後車廂的鎖匙也沒有被撬開的痕跡。

問了看守車子的司機，他說：「我一直待在車上。」我說：「如果你一直待在車上，不可能公事包會掉了。」這位從哈菸外調到此地的司機才說：「只離開車子一下，去幫愛人買了一支口紅。」再問：「一下有多久？」回答是：「大約十分鐘。」

久聞海參崴的治安不好，想不到小偷居然在光天化日下，十分鐘內，打開車子後車廂的鎖匙，不露痕跡地拿走我的手提公事包，相信這個小偷一定很專業。我埋怨：「為何只拿我的手提包，不拿別人的？」李兄打趣說：「這裡的小偷蠻識貨，你的手提包是沙奇（Satchi）名牌，不偷你的，還偷誰的？」我的公事包裡面有筆記型電腦，相信幾天後，那電腦會出現在海參崴賣贓貨的地攤上。我平常有將護照放在手提公事包的習慣，這一天居然沒有按照習慣，原因是俄羅斯的旅館有收留旅客護照的規定，早晨退房時，旅館的職員將我們的三本護照交給李先生，李兄要將護照還我時，我福至心靈地說：「反正一起同行，拜託你代為保管。」這可是不幸中之大幸！

錢財身外之物，掉了就算了，但若護照掉，可是「哭天天不應，叫地地不靈」。如果在海參崴掉了護照，唯一解決的辦法是坐火車到莫斯科「美國大使館」辦理臨時護照，一趟路就要八天，真不知道後果將會如何？平常離開一個新到的地方，我總會在心底下對那個地方說聲再會，此番坐上往伯力的火車，心中卻是鬆口氣。這個人稱Vladivostok的好地方，我卻稱它為「Bloody Vostok」的鬼地方，我發誓不再回來了。