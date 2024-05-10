一九四九年十月，四野林彪部隊解放廣州，進而兵駐寶安，守護深圳橋，與橋另端港英警察互相對峙。四野奉中央指令，保持邊界和平相處，不對香港 作任何進一步軍事行動。

滿清政府早已將香港本島割讓給英國，九龍新界則租借給英國九十九年。港英政府答應廣東居民可以入境香港，寶安縣農民更可入境新界從事農耕工作。當時粵港之間無邊境關卡之設，廣州每天都有兩班火車直達九龍尖沙嘴大鐘樓火車站，九龍車站內只有香港警察巡邏，粵港居民自由往來，無需任何證明文件。澳門 人來港亦是如此，碼頭入境只有兩位警察站崗，要來客自報籍貫，只要說自己是廣東人即可登岸。

當年省、港、澳連成一片，自由往來，居民彼此操同一語言，同祖同宗，情誼不斷，共同在珠江三角州這片土地和平生活。

長期以來，港英當局每天都有七十五個名額留給大陸直系親屬申請來港團聚，後來還加到一百五十位，大批國內幹部也有機會置身其中，幾十年來起碼有幾十萬人來自國內成為香港人。

上世紀五○年代開始，內地展開了一系列土改、肅清反革命及三反五反政治運動，為防止人們逃往香港澳門，廣東沿海建立邊防區，設立深圳羅湖和拱北兩個關卡，內地人必須持有廣東省公安廳發出來往港澳地區通行證，才能進出港澳，普通百姓無充分理由不易獲得批准。

五○年代港澳居民入境內地，需在深圳或拱北關卡即席填表，申請一張個人或家庭回鄉介紹書，註明前往城市及居住資料。申請人入境後，需在深圳或拱北海關大堂等待該介紹書的批出，然後憑介紹書購買火車票或巴士票入境。由於由人手操作，辦理需時，晨早入境，等一兩個小時才能辦妥介紹書是常事，如遇年節旺季，更需久候。

回鄉客到目的地後，需往當地派出所辦理登記手續，上繳介紹書，派出所會派民警上門约談訪客，了解來人背景和來訪目的。離境當日，本人到派出所取回介紹書才能離境。出境地點不能更改，如在深圳入境，必須由深圳出境。

八○年代開始，港澳回鄉客數量大增，港澳同胞改用一本由廣東省公安廳發出的回鄉證，交由香港和澳門中國旅行社代辦，港澳同胞每次入境，先在回鄉證填上日期和隨身攜帶貴重物品及外幣金額，出境時海關核對攜帶物品無誤在上蓋章，才告完成出境手續。如登記貴重物品有短缺，即按該物品完稅後市價補秴海關，用去的外幣亦要出示匯兌水單。回鄉證比較以前手寫的回鄉介紹書，算是進步多了。

九○年代電子化的回鄉卡問世，過關時嘟一下，大大簡化出入境行程。

當今往返港澳手續愈來愈簡化，新增加許多口岸方便旅客，交通工具多元化，各種海陸空交通工具齊備，加上港珠澳大橋落成和啟用，和過往閉關鎖國不可同日而語。