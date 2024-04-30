哈爾濱航專畢業時，我被分配到瀋陽飛機製造廠。離開學校前我去和老營長告別，他又鼓勵我一番，也提出工作中要我特別注意的事項。

我在瀋陽工作十六年，大約第十年時，一次偶然機會在一個商店遇到老營長，他告訴我他調到瀋陽陵西航校任副校長已經兩年了。他問我工作情況，我給老營長匯報說：「工作還可以，現在一邊工作一邊讀書，上業餘大學，快畢業了。一九六二年我還被評為廠十大青年標兵，現在是設計科長。」老營長聽了很高興，要我「不要驕傲，努力工作」。

上世紀六○年代以後，中蘇關係日趨緊張，接著發生珍寶島戰爭。為準備打大的戰爭，國家開始搞三線工業布局，大軍工企業和其他重工企業都開始一分為二，或一分為三。我們武器系統的三線廠是在湖北宜昌山區，一九七一年我從瀋陽調到三線廠。

我和老營長真是有緣，我報到時竟是老營長接待我的，此時他任廠副總指揮長，又成為我的領導，我很高興。後來我被部任命為廠總工程師，就和老營長接觸多了，我在工作上也常向他請示。

老營長為人忠厚，親切熱情，處處率先垂範，很受職工的尊重。那時廠搞基本建設，修路和蓋房子，還在農忙季節幫助老鄉收割和插秧，這些很重的勞動，他總是帶領大家一起幹。

當年他已近六十歲，我們都怕他受不了，扭著腰，常勸他：「你不要幹，你組織指導大家幹，保證安全就行了。」他總說：「我是農民、行伍出身，身子骨硬著了。」三線條件差，生活較苦，他和大家一起住蘆席棚，一起吃伙食。大家看指揮長和我們在一起，也不說苦了。

一九九○年，我們三線廠從山區搬家到武漢 郊區的一個小城市孝感，這時候我的老營長已六十五了，就要退休 。我特地到他辦公室去看望他，說：「劉指揮長，你打了十幾年的仗，經歷了槍林彈雨；不打仗了，你走南闖北辦教育搞建設，鑽山溝，住蘆席棚，酷暑寒冬你帶領大家平整土地、蓋房舍。你享福不多，吃苦不少，你要退休了，要保重身體，多享幾年福。你是我的老營長，我的成長、學習和工作，都得到您的教誨，我真心地謝謝你。」老營長握著我的手說：「感謝你來看我，我一輩子和你一樣，做了一些應該做的事……。」

我退休後來到了美國，還一直惦念著老營長。二○一二年我回國探親，曾專門到孝感看望老營長和老同事。廠裡生產形勢很好，效益不錯，對我盛情款待。我很高興，去建設三線就是盼望有這一天。時任廠領導陪我去見劉指揮長，領導事先告訴我：「劉指揮長年事已高，聽、說都不太好。」

我們事先打電話告訴他的家人要去看望，我們進屋發現客廳整整齊齊，老領導坐在沙發上，看著狀態還可以，但是，他看到我似乎不認識了，有點呆滯，我去和他握手時，手沒有抬起。廠領導大聲說：「劉指揮長，張總來看望你啦！」他似乎聽見了，嘴動一下，囔囔了幾下，聽不清他說什麼，他女兒翻譯說：「我爸說謝謝你來看他。」我們怕老領導累了，和他家人聊了幾句就告辭了。這是我最後一次見到老營長。

二○一五年五月，同事在電話裡告訴我：「劉指揮長與世長辭了，享年九十歲。」我在心裡默默念道：「老營長走好，安息吧！」在我工作幾十年裡，遇到過很多領導，老營長給我留下的印象最深。